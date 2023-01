Grande Fratello Vip, continua la crociata contro Luca Onestini, ora arriva anche Pierpaolo Pretelli, non si starà esagerando?

Gossip TV

Dopo Sonia Bruganelli, Soleil Sorge e Giulia Salemi, anche Pierpaolo Pretelli palesa la sua antipatia nei confronti di Luca Onestini. L'ex tronista, osannato dal web durante la seconda edizione del Gf Vip, ora è nel mirino di tutti.

Il rumoroso e numeroso popolo del web è da sempre piuttosto volubile e tende a dimenticare facilmente per poi tornare ad osannare o affossare questo o quel personaggio come una rapidità e facilità estrema. Si direbbe che i tempi in cui il mondo degli internauti esaltava Luca Onestini (l'ex tronista arrivò anche in finale con Daniele Bossari) nel corso della seconda edizione del Gf Vip (2017) esaltando i suoi siparietti con Tonon e dicendolo a spada tratta sul tradimento di Soleil Sorge, sia davvero lontani anni luce. Oggi, Luca, nella sua nuova avventura al Gf Vip si ritrova praticamente tutti contro.

Gf Vip: anche Pierpaolo Pretelli contro Luca Onestini

Onestini sta attirando antipatie ovunque, dallo stesso web che un tempo lo elogiava a tanti ex e non protagonisti del reality. Dopo Sonia Bruganelli, Soleil Sorge e Giulia Salemi è arrivato anche Pierpaolo Pretelli a palesare la sua antipatia nei confronti del 30enne emiliano.

Il conduttore di Gf Vip Party, non si è affatto risparmiato nei confronti di Onestini, appoggiato, nemmeno a dirlo, dalla collega Soleil Sorge. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma, come riportato da Biccy, Pretelli ha commentato le parole di Luca su Nikita dicendo che sembrano battute della serie di Lory Del Santo, The Lady. E non solo. Anche il look di Onestini è stato oggetto di tagliente ironia.

"Ok qui sembra un po’ il telefilm The Lady. […] Ci dobbiamo mettere nei tuoi panni? Ma manco per niente mi ci metto! Non mi ci metto proprio figlio mio. Co ste camice de me**a che hai… e scusa! E che cavolo, dovevo dirlo e l’ho detto. Nei tuoi panni, sì certo aspetta che ci mettiamo. Ci vuole coraggio a mettersi quella roba caro Luca devo dirtelo.Quelle camice e le giacche, secondo me quelle portano… un’energia terribile mamma mia!" ha dichiarato il fidanzato della Salemi.

"Sai che lui è l’unico fidanzato di cui non ho mai indossato camice e t shirt? - ha continuato la Sorge - Io vorrei capire una cosa, è stata Nikita a essersi presa di lui, poi lui le ha dato il palo. E poi qualcuno gli dica che ci sono i video di lui e Nikita. Forse ha i capelli davanti agli occhi e non vede benissimo i filmati. Sorry not sorry. In ogni caso adesso lei ha chiesto scusa e voleva far pace. Lei ha fatto il suo passo verso di lui. Perché quindi lui è così arrabbiato?"

Insomma, la crociata contro Luca Onestini continua e molti sono riuscisti persino a sorprendersi che la madre dell'ex tronista si sia mostrata particolarmente agguerrita nel difenderlo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.