Grande Fratello Vip, confronto in diretta tra Elenoire Ferruzzi e Soraia Ceruti: "Provo dei sentimenti per Luca Salatino"

Soraia Ceruti affronta in diretta al Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso.

Duro confronto in diretta al Grande Fratello Vip tra Soraia Allam Ceruti, Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di entrare nella Casa di Cinecittà per esprimere il suo amore al fidanzato Luca Salatino e affrontare le due concorrenti, ree di averlo messo in mezzo alle loro strategie di gioco.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 26 settembre 2022, Soraia Allam Ceruti ha deciso di varcare la famosa porta rossa e incontrare il suo amato Luca Salatino, il quale durante la settimana si è reso protagonista di numerose discussioni con Elenoire Ferruzzi. Dopo aver preso le parti del romano, Alfonso Signorini ha deciso di far entrare nella Casa l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

Nessuno ha frainteso nulla, ti amo da impazzire, ti seguo 24 ore su 24. Devi essere forte, perché ti amano tutti. Stanno tutti con te. Stai andando fortissimo, stai facendo un percorso stupendo. Ti amano così come sei, non devi cambiare per nessuno. Lo stiamo facendo per tutti e due e basta. Devi andare alla grande.

Dopo aver rassicurato Luca, visibilmente stanco e provato da tutta la situazione, Soraia ha deciso di affrontare sia Elenoire che Sara, che avrebbe incoraggiato la performer a farsi avanti con il romano:

Ho sentito la tua storia e sono rimasta commossa, sei una donna che ha affrontato tante cose, ci vuole tanta forza per passare ciò che hai passato tu. Proprio perché hai una sensibilità tale da andare d'accordo con Luca, ci sono rimasta male perché hai offeso me e tante altre donne. Ci sono persone che ci rimangono male. Hai attaccato Luca dicendo che lo avresti fatto uscire. Spero non si parlerà più di me. [...] Anche io sono stata rifiutata e me ne sono fatta una ragione. Ti sei fatta un film. Quasi nessuno fuori la pensa come te.

La Ferruzzi ha ascoltato le parole della Ceruti e poi ha cercato di chiarire la sua posizione nei confronti di Salatino:

Io le donne non le ho mai offese in vita mia. Se dico di tirare giù la veneziana se vieni tu, è una cosa goliardica, se ti devi offendere per le stupidaggini…Qui i sentimenti di odio e di amore sono esaltati all'ennesima potenza. Qui dentro cambia tutto, purtroppo escono anche queste situazioni di sfogo acuto. Ma fa tutto parte di quel momento. Ciò non toglie che nonostante lui sia fidanzato con te e ti ami, io provi dei sentimenti per lui.

