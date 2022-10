Grande Fratello Vip, presa di posizione da applausi di Dayane Mello: "Non vado in questo cast di gente senza tatto"

Gossip TV

Per Dayane Mello il ritorno al Gf Vip è un grande no. Il caso Bellavia ha influito sulla sua scelta.

Dayane Mello non tornerà al Grande Fratello Vip. A confermarlo è stata direttamente la modella sudamericana in una diretta Instagram.

Gf Vip, Il programma riceve un sonoro rifiuto da Dayane Mello: "Non voglio mischiarmi a questo cast"

Negli ultimi giorni si erano fatte molto insistenti le voci del ritorno di Dayane nel reality show che l'ha vista tra le protagoniste più amate della quinta edizione. Un ingresso, quello della modella, anche molto atteso in vista di un'edizione, quella attuale, non molto esaltante. Dayane ha confermato di essere stata contattata ma ha precisato di non avere alcuna voglia di entrare "e mischiarsi a persone che hanno fatto tanti danni a tante persone", riferendosi chiaramente a ciò che è successo nei confronti di Marco Bellavia.

Una presa di posizione, quella dell'ex gieffina, molto chiara e anche degna di lodi. La modella sudamericana rinuncia ad un generoso compenso in nome di pregevoli principi che intende difendere.

Ecco le parole di Dayane Mello:

"Chiariamo questa roba qua ragazzi. Non lo faccio, semplicemente per una cosa mia, perché ho provato un po’ delle sensazioni strane. Ho avuto la richiesta di andare a fare il Gf ma non voglio, non voglio mischiarmi a questo cast, non voglio mischiarmi a queste persone che hanno fatto veramente dei danni a tante persone lì dentro fino ad oggi. Forse se non ci fossero state queste persone che ci sono dentro, gente con più tatto, non sono veri e poi tutti che vogliono copiare chi è stato protagonista di altre edizioni. "

E ancora:

"Io non c’entro proprio nulla con questo programma. Poi dobbiamo renderci conto che io sono stata una protagonista ma non sono mai stata trattata come una protagonista, visto che tutti stanno avendo spazio e a me solo per riempire buchi e buttarmi dentro la casa allora servo, anche no. Sono molto felice della mia scelta."

