Grande Fratello Vip, colpo di scena: Alfonso Signorini si scaglia contro Lulù Selassié (VIDEO)

Durante le Nomination, Lulù infrange le regole e rivela un retroscena su Nicola Pisu.

Lulù Selassié, alla prima Nomination come concorrente singolo del Grande Fratello Vip, commette un errore imperdonabile e infrange il regolamento, puntando poi il dito contro Nicola Pisu. Ecco come ha reagito Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rimprovera Lulù Selassié

Le tre principesse etiope del Grande Fratello Vip hanno finalmente trovato risposta alle loro preghiere e gareggeranno come concorrenti distinte a partire da questa settimana. È la prima volta, dunque, che Lulù Selassié si trova a dover prendere una decisione tutta da sola, durante le Nomination che si fanno via via più difficili. Convivendo a stretto contatto con gli inquilini di Cinecittà e non litigando mai con nessuno, eccezione fatta per piccole scaramucce, Lulù non è molto convinta del nome da fare e indugia vicino le carte sino a dopo la fine del tempo prestabilito dal regolamento.

Le telecamere inquadrano la principessa china sotto al tavolo, in cerca della persona giusta da nominare, e Alfonso Signorini non può far finta di nulla. Il presentatore richiama Lulù e la produzione sancisce che la gieffina non potrà votare né far sapere quale nome avrebbe fatto, avendo infranto deliberatamente il regolamento. “Sono molto difficoltà, ogni volta è più difficile. Non avevo ancora scelto quindi l’ho presa dopo. Altrimenti sarei qui senza una carta in mano in questo momento. Per questo ho preferito salire con una scelta in mano. Però ci sono persone che l’hanno già fatto. Nicola ad esempio ha fatto la stessa mia cosa e non gli è stato mai detto nulla”, ha dichiarato Selassié, come riporta Biccy, puntando il dito contro Nicola Pisu.

Il presentatore, visibilmente alterato dalla situazione, ha replicato secco: "Anche Nicola Pisu l’ha fatto? Scusate, ma devo riprendere in mano la situazione. Del passato, se il GF non se n’è accorto non possiamo risponderne. Adesso però annulliamo la tua nomination e ricordiamo che resti nominabili. Questa ormai è la decisione presa”. Inutile dire che Lulù ci è rimasta molto male. E mentre la principessa riflette sui suoi errori, c'è chi vuole convincere due gieffini di non aver mai detto cose che tutta Italia sa che ha detto: stiamo parlando di Patrizia Pellegrino, che si è fatta nemici Alex Belli e Soleil Sorge.

