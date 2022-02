Grande Fratello Vip, colpo di scena: Alex Belli lascerà la Casa stasera, ecco perché

Gossip TV

All'annuncio di Alfonso Signorini a pochi minuti dal quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

A pochi minuti dalla quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip, arriva l'ennesimo colpo di scena. Alfonso Signorini, ha infatti annunciato in collegamento al Tg5 che Alex Belli lascerà la Casa di Cinecittà del corso dell'appuntamento di questa sera. "Alex, come lo yogurt è scaduto e lascerà il reality", queste le parole del conduttore. Non è chiaro se la cosa fosse già prevista o è stata decisa nel corso della giornata.

Belli non si aspetta di lasciare la Casa ed è probabile che la decisione degli autori gli lascerà l'amaro in bocca. Nel corso della sua breve permanenza, Alex ha cercato di riavvicinarsi alla moglie Delia e, nonostante quale litigio e scenate di gelosia, pare che ci sia riuscito. Nonostante tutto infatti, i coniugi Belli pare abbiano ritrovato l'armonia di un tempo.

L'entrata di Alex ha però senz'altro scombussolato Soleil, che più volte si è lasciata andare allo sconforto nel vedere il suo amico distante. I due si sono resi anche protagonisti di un acceso litigio durante la serata wild di sabato sera. Una lite, quella avvenuta tra Alex e Soleil sotto gli occhi di Delia e che ha sancito probabilmente la parola fine della loro amicizia.

Dopo la lite, Soleil è apparsa sfinita, demotivata e molto avvilita. L'influencer è convinta che Alex non sia stato sincero con lei e ha messo in dubbio tutto il loro rapporto. Lo sconforto della Sorge e quella che è sembrata a molti una manipolazione da parte dell'attore, è stata oggetto di molte discussioni e di vari interventi, tra cui quello della madre e della zia dell'italo-americana, che hanno definito i due coniugi "due avvoltoi assetati".

E non finisce qui perché anche il popolo del web, sta richiedendo a gran voce l'uscita di Belli con l'hashtag in tendenza su Twitter, #fuoribelli. Il motivo? Soleil sarebbe vittima inconsapevole e lui un semplice manipolatore che non ha cuore la sua serenità.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.