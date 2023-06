Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè torna a parlare di Manuel Bortuzzo: le ultime dichiarazioni dell'ex gieffina

Gossip TV

La verità di Clarissa Selassiè sul rapporto con Manuel Bortuzzo dopo il Gf Vip: "Gli vorrò sempre bene".

Clarissa Selassié è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip e non solo. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, l'ex concorrente della sesta edizione del reality show ha colto l'occasione anche per chiarire una volta per tutte il suo pensiero su Manuel Bortuzzo.

Clarissa Selassié sorprende su Manuel Bortuzzo

Clarissa Selassié è stata tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare la sorella Jessica. Interpellata dai suoi numerosi fan sui social, l'ex gieffina ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo il reality show di Canale 5 e parlato del rapporto che la lega oggi a Manuel Bortuzzo:

Manuel sarà per sempre una persona che mi porterò nel cuore e questo non me lo leverà mai nessuno, nei miei ricordi era dolce e affettuoso, c’era un periodo della mia vita particolare pieno di bellissimi momenti e tanti li ho condivisi con lui, lui sa e io so il bene che ci siamo voluti da fratello e sorella. Per me era un punto di riferimento. Nonostante tutto gli vorrò sempre bene e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. L’odio e altri sentimenti cattivi li lascio ad altri.

Dichiarazioni molto dolci e piene d'affetto quelle rivolte da Clarissa all'ex fidanzato di sua sorella Lulù. Arriverà una replica da parte di Manuel? Staremo a vedere.

