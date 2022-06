Gossip TV

La più giovane delle sorelle Selassiè, Clarissa, ha risposto sui recenti retroscena svelati sul compleanno di Lulù.

Ieri sera, Lulù Selassiè, ha festeggiato il suo compleanno con un party esclusivo a Napoli. Un secondo evento quello dedicato per la festa di Lulù che ha compiuto 24 anni lo scorso 9 giugno. Proprio in merito alla serata campana, la pagina Instagram di The Pipol Gossip, ha parlato di uno persino di "uno scandalo Selassié" e di un grande imbarazzo da parte dell'hotel che ha ospitato l'evento in questione perché si sarebbe rivelato un flop, snobbato dai vari invitati tra cui ex gieffini.

Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè risponde al gossip dopo la festa di compleanno di Lulù

Nessuna delle tre sorelle ha replicato direttamente alle indiscrezioni ma Clarissa, la più giovane delle sorelle Selassié, ha postato un Ig Stories con una frase molto eloquente che a molti è sembrata una replica alle insinuazioni del portale:

"Quando il cul* brucia la lingua sparla!", ha scritto Clarissa.

Inoltre, secondo quanto riferito dai colleghi di Blogtivvu, "alcune fan, presenti alla serata, hanno riportato una versione dei fatti diametralmente opposta a ciò che ci ha narrato il gossip".

Molti sono stati i commenti sotto al post di pubblicato da The Pipol Gossip, parlando di un vero e proprio accanimento verso le sorelle.

"Scandalo Selassié, festeggiano il compleanno a Napoli ma nessun ospite si presenta! - scrive The Pipol Gossip - Caos con la proprietà dell'hotel. Il compleanno delle sorelle Selassiè si è rivelato un flop. Avrebbero dovuto dare un grande party in hotel il 9 giugno, ma come avevamo già anticipato, il tutto sarebbe stato spostato ad una nuova data, il 22. E così è stato. Peccato che alla festa di ieri sera non si sia presentato quasi nessuno. Dei cinquanta invitati previsti (tra i quali anche diversi ex gieffini), se ne sono visti ben pochi. I fotografi vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato. Vedere per credere. Le testimonianze non possono essere smentite. Ma non è finita qui: grandissimo imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle, concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service".

