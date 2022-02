Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié: Mia sorella Lulù messa sempre sotto una luce negativa”

Gossip TV

La più giovane delle sorelle Selassié, si schiera dalla parte della sorella Lulù.

Per Lulù Selassiè, gli ultimi giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip, sono stati particolarmente difficili. La giovane principessa sente molto la mancanza di Manuel che per lei era un vero e proprio punto di riferimento. Lulù, oltre ad aver litigato con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, si è lasciata andare a diverse lamentele e crisi emotive, un atteggiamento che a detta di Antonio e di altri coinquilini è dovuto al fatto che la giovane non stia vivendo bene il distacco da Manuel Bortuzzo.

Nel corso della sua permanenza nel reality, a Lulù non sono state risparmiate critiche e rimproveri da parte del conduttore Alfonso Signorni e Sonia Bruganelli che proprio ieri, ha attaccato la principessa sostenendo che abbia bisogno di aiuto e di fare i capricci (considerazione da parte dell'opinionista che ha suscitato non poche polemiche.). Effettivamente sembra che per lei, l'atteggiamento comprensivo e benevolo che caratterizza l'attuale edizione del reality, venga spesso a mancare. A tal proposito, la più piccole delle sorelle Selassiè, Clarissa, si è schierata apertamente dalla parte della sorella.

La giovane Selassiè, dopo aver precisato di aver visto giustificare bestemmie in inglese, insulti omofobi, razzisti e atti di bullismo ha dichiarato:

"Lulù quando ha una reazione viene sempre giudicata e messa sotto una luce negativa solo perché è lei.Quando una ragazza di 23 anni dimostra di non essere perfetta e avere insicurezze come ogni donna, allora sono capricci. Sono disgustata e mi dissocio completamente da questo pensiero, perché da quello che vedo, purtroppo ci sono persone che non hanno la sensibilità e non capiranno mai le persone fragili e soprattutto insicure”

E ancora:

“Non siamo tutti dei bulli che sanno solo comunicare con terrorismo psicologico. Soprattutto Lulù da donna innamorata è ancora più vulnerabile perchè nonostante il gioco e il contesto televisivo non ha il suo fidanzato non che la sua metà e persona che la faceva stare meglio al mondo. Sono stufa di sentire costantemente gente attaccare e criticare Lulù solo perché è lei, andiamo a criticare magari i teatrini della gente o i bulli all’interno di un programma grazie”.

Come non poter ricordare la sfuriata di Signorini nei confronti di Lulù quando si era chiusa in bagno piangendo e l'atteggiamento invece comprensivo del medesimo quando Giucas Casella si è infuriato con la Caldonazzo. Oppure quando la principessa ha esitato di fare le nomination suscitando l'insofferenza del conduttore mentre, quando è stato per altri concorrenti, ha lasciato correre serenamente.