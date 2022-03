Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? Ecco cosa dicono i sondaggi

Gossip TV

Stasera, ci aspetta la semifinale del Grande Fratello Vip, chi uscirà tra Manila Nazzaro e Barù?

Stasera, ci aspetta ci aspetta la semifinale del Grande Fratello Vip. Il reality si appresta a concludere la sua edizione più lunga iniziata il 13 settembre scorso, con l'appuntamento finale previsto lunedì 14 marzo prossimo. In casa sono otto i concorrenti rimasti, tre dei quali, sono già in finale: Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri, mentre gli altri cinque vipponi - Sophie Codegoni, Barù, Jessica Selassié, Giucas Casella e Manila Nazzaro - dovranno ancora sfidarsi per aggiudicarsi un posto nella finalissima della sesta edizione. Questa settimana, al televoto ci sono Barù e Manila Nazzaro. Uno dei due concorrenti dovrà lasciare la Casa stasera stessa. Sarà l'ex Miss Italia, per la prima volta in nomination o l'eccentrico enologo toscano tra gli ultimi arrivati e pure nel cuore di tante persone? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera?

Mai come in questa puntata i sondaggi sono incerti. Sarà una sfida all'ultimo televoto perché, al momento, c'è un vero e proprio testa a testa. Chi la spunterà? Dalla parte di Manila c'è il piccolo vantaggio di essere tra le veterane del reality, dal canto suo, Barù può contare tra i tanti sostenitori del suo rapporto con Jessica Selasié anche se negli ultimi tempi sta vacillando. Proprio la principessa etiope, la più grande delle sorelle Selassié, è la favorita per la vittoria finale.

