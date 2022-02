Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? Ecco cosa dicono i sondaggi

Gossip TV

Stasera, quarantaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. A rischio di eliminazione, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo: ecco chi è il favorito.

Oggi, giovedì 24 febbraio 2022, andrà in onda il quarantaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Mancano poco meno di tre settimane al termine della più lunga edizione del reality show di Mediaset e la lunga rosa dei concorrenti ancora in gara deve inevitabilmente iniziare a sfoltirsi. Questa sera, a rischio di eliminazione sono Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, indubbiamente tre grandi protagonisti dell'edizione.

Il televoto questa settimana è in positivo pertanto i telespettatori sono chiamati a rispondere "Chi vuoi salvare ?" e i sondaggi, anche questa settimana, sembrano piuttosto chiari. In testa Nathaly Caldonazzo seguita da Davide Silvestri. La meno votata risulta quindi Katia Ricciarelli e sarebbe proprio la soprano a rischio di eliminazione.

Proprio nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, dopo la nomination o dopo accesi scontri durante la diretta con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, la Ricciarelli ha fatto un appello al pubblico affinché la votasse per farla uscire dal reality.

“Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più. Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui", ha dichiarato la Ricciarelli che poi, rivolgendosi a Manila e Miriana ha esclamato: "Sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline. Come sono contenta, mi sono liberata, adesso posso anche uscire… Sono contenta di essermi tolta un sassolino dalle scarpe, anzi un macigno, ora voglio uscire e andarmene."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.