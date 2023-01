Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato tra Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan? I sondaggi parlano chiaro

Gossip TV

Domani, lunedì 30 gennaio 2023 ci aspetta il trentesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al televoto si sfidano Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan: ecco cosa dicono i sondaggi.

Domani, lunedì 30 gennaio 2023 diretta su Canale 5, ci aspetta il trentesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al televoto si sfidano Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan​. Chi sarà l'eliminato? I sondaggi.

Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato tra Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan? Ecco cosa dicono i sondaggi

Al Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata di domani, è prevista una nuova eliminazione. A rischio di eliminazione, secondo i sondaggi online, è George Ciupilan. Sul televoto di questa settimana è doverosa una premessa per comprendere meglio l'esito del televoto. Nikita Pelizon e Oriana Marzoli sono le concorrenti preferite del cast attuale della settima edizione. La modella triestina è prima in ogni sondaggio da diverse settimane, la Marzoli è stata invece spesso nel podio (si alterna con la Fiordelisi, Antonino e Donnamaria) ma è sempre stata tra i concorrenti preferiti in assoluto. Pertanto, chiunque si sarebbe trovato al televoto con le due gieffine, sarebbe stato del tutto svantaggiato come nel caso di George questa settimana.

Vediamo ora i sondaggi nel dettaglio:

Sul Reality House, svetta Nikita Pelizon con il 44%, a seguire Oriana con il 38%. George è al terzo posto con una percentuale pari al 16%.

Sul forum del Grande Fratello, al primo posto, troviamo Nikita Pelizon con il 44%. Al secondo posto Oriana Marzoli con il 36%. Terzo posto per George Ciupilan fermo al 18%

Gf Vip, il preferito della Casa

Per ciò che concerne il preferito dalla Casa, su Realiy House, al primo posto si posiziona Nikita Pelizon, a seguire, Antonella Fiordelisi mentre al terzo posto si posiziona Edoardo Donnamaria. Quarto Antonino Spinalbese, quinta Oriana e sesto Luca Onestini. A chiudere la classifica, Davide Donadei

Sul Grande Fratello Forum conferma la prima posizione Nikita Pelizon seguita da Oriana Marzoli e terza Antonella Fiordelisi. A chiudere la classifica del Gf Forum, Andrea Maestrelli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.