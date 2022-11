Grande Fratello Vip: Chi è Sarah Altobello? Età, Isola dei Famosi, Melania Trump

Gossip TV

Conosciamo meglio Sarah Altobello, una delle inquiline della Casa del Grande Fratello Vip.

Sarah Altobello: Ecco chi è la concorrente del Grande Fratello Vip

Sarah Altobello nasce a Modugno, in Puglia, sotto il segno dell'Ariete, nell'aprile del 1988; ha quindi 34 anni. Sin da giovanissima manifesta un certo interesse per il mondo dello spettacolo; così, benché i suoi genitori non la sostengano in questo suo sogno, va avanti per la sua strada. Sarah inizia a muovere i primi passi da modella in alcuni show room, ed intanto lavora come cubista in discoteca per mantenersi. Sempre per poter guadagnare del denaro, lavora in un centro estetico.

La svolta arriva nel momento in cui la nota Lory Del Santo sceglie la Altobello per la sua web serie The Lady. Dal 2014, comincia ad essere chiamata per posare per qualche servizio fotografico, e per dei calendari sexy. Sarah diventa poi una delle vallette di Domenica In, e fa una comparsa a Ciao Darwin. Spesso, inoltre, è ospite nei salotti di alcune trasmissioni televisive, in particolar modo quelle di Barbara d'Urso.

Nel 2019 la Altobello, conosciuta anche e soprattutto per essere la "Melania Trump italiana", è una delle naufraghe de L'Isola dei Famosi, e si classifica quarta. Quest'anno è entrata in corsa nella Casa più spiata d'Italia: dal 3 novembre 2022 è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. Con lei, quello stesso giorno, sono entrati anche: Luca Onestini, Micol Incorvaia, Luciano Punzo, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi.

Benché sia una persona piuttosto eccentrica ed esuberante, è piuttosto riservata in merito alla sua vita privata. Attualmente si sa soltanto che Sarah potrebbe aver avuto relazione amorosa con il suo manager Tony Toscano. Tuttavia, ha più volte dichiarato che non ha mai ricambiato i sentimenti di quest'ultimo, un uomo di una certa età. Ad oggi, la Altobello aveva ammesso di avere un debole per un altro inquilino della Casa, Attilio Romita, ma, forse, le piaceva semplicemente scherzarci su; in un secondo momento, ha invece dichiarato di avere una cotta per un giovane concorrente.

