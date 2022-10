Grande Fratello Vip: Chi è Daniele Dal Moro? Età, padre, Uomini e Donne, Martina Nasoni

Gossip TV

Conosciamo meglio Daniele Dal Moro, uno degli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip.

Daniele Dal Moro: Ecco chi è il concorrente del Grande Fratello Vip

Daniele Dal Moro nasce a Verona, in Veneto, sotto il segno del Cancro, il 4 luglio del 1990; ha quindi 32 anni. Suo padre è il deputato PD Gian Pietro Dal Moro, mentre sua madre è un'imprenditrice. Daniele, che ha una sorella minore a cui è particolarmente affezionato, lavora nell'azienda di famiglia e si occupa di marketing e comunicazione, mentre nel tempo libero si dedica anima e corpo allo sport e gioca ai videogame.

Di se stesso dice che è tanto egocentrico quanto sensibile, tanto che dai 22 ai 27 anni ha sofferto di attacchi di panico, ed in più che ama la sua indipendenza. Ben presto, Daniele si affaccia al mondo della televisione. Per un breve lasso di tempo è il corteggiatore di Sonia Lorenzin, tronista di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ma Daniele diventa noto ai più partecipando al Grande Fratello 16, dove si classifica terzo. Nel 2020, torna a Uomini e Donne, però stavolta come tronista; a causa della pandemia, il suo percorso viene interrotto, e preferisce rinunciare a portarlo avanti perché non in grado di fare una scelta.

Ad oggi, il suo profilo Instagram conta circa 150mila follower. Daniele, dopotutto, è anche un influencer e modello particolarmente apprezzato. Inoltre, attualmente è uno dei concorrenti ufficiali del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. Daniele è quindi alla sua seconda partecipazione del reality. Nella Casa più spiata d'Italia è entrato da single. In passato, c'è stato un avvicinamento con la vincitrice del GF16, Martina Nasoni.

