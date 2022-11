Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi ancora volgarità orrende su Oriana Marzoli, Signorini chiuderà ancora un occhio?

Gossip TV

Al Gf Vip, nuovi scivoloni di Charlie Gnocchi nei confronti di Oriana. Il rimprovero (soft) di Alfonso Signorini non sembra servito a nulla.

Pare che il rimprovero di Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip non sia servito proprio a nulla. Charlie Gnocchi si è reso protagonista di nuove esternazioni particolarmente volgari nei confronti di Oriana Marzoli.

Gf Vip, nuove raccapriccianti frasi di Charlie Gnocchi

Già la scorsa settimana lo speaker romagnolo aveva esternato spiacevoli dichiarazioni nei confronti della venezuelana e molti telespettatori hanno richiesto, a gran voce, la sua squalifica. Per il gieffino non c'è stato alcun provvedimento ma giusto una tiratina d'orecchie del conduttore. il cui atteggiamento è sembrato molto bonario e clemente contrariamente ad altri ex concorrenti (come Salvo Veneziani nel corso della quarta edizione, le cui dichiarazioni nei confronti di una coinquilina hanno sancito la sua squalifica).

Gnocchi, questa volta,chiacchierando con Luca Salatino, ha parlato della Marzoli facendo presente che la gieffina suscita in lui particolari "emozioni". “Lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità“. E ancora, in confidenza con l'ex tronista ha chiesto: “Sotto il letto le telecamere ci sono?“

Ma il peggio doveva ancora arrivare e poco dopo, parlando dei suoi problemi di virilità, ha dichiarato: “Magari Oriana mi dà una mano“.

Sul web, come la scorsa settimana, si sono accese immediatamente le polemiche e in molti si domandano per quanto ancora Gnocchi sarà graziato da autori e conduttore: "Charlie non contento delle cessate dette lo scorso giorno continua dicendo che Oriana potrebbe dargli una mano a fargli alzare la bandiera. Ma ancora?", si legge su Twitter e ancora,"Li vogliamo prendere seriamente i provvedimenti contro questo individuo che sta dando forti segnali di depravazione?“ "Che mezzo uomo schifoso e depravato. Lui è il gruppetto che ride con lui. Ma tanto gli autori lasciano correre".

Charlie non contento delle cessate dette lo scorso giorno continua dicendo che Oriana potrebbe dargli una mano a fargli alzare la bandiera. Ma ancora????? #gfvip #incorvassi #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/FqMBfDsGhK — intollerabile (@evitami_) November 30, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.