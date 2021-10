Grande Fratello Vip, Casa in rivolta, i concorrenti contro Alfonso Signorini

Gossip TV

Dpo puntata tesissimo, parte degli inquilini contestano le prese di posizioni del conduttore.

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata, in onda ieri, il reality ha vissuto momenti di altissima tensione quando Signorini ha affrontato il discorso più spinoso della settimana: le affermazioni di Soleil Sorge che ha infiammato quasi tutte le donne della Casa insieme a Samy Youssef, protagonista della vicenda insieme ad Ainett Stephens.

Quando il conduttore ha cercato di giustificare le parole dell'ex corteggiatrice italo-americana, la Casa è esplosa. Pianti, urla e ancora attacchi contro la Sorge e poca tolleranza nei confronti del discorso del padrone di Casa. E così, Ainett, le sorelle Selassié, Raffaella Fico, Samy Youssef e Francesca Cipriani hanno alzato la voce particolarmente infastiditi contro Alfonso, il quale si è opposto fermamente di definire la Sorge razzista così come Adriana a Volpe e Sonia Bruganelli.

Signorini è stato costretto a chiudere il collegamento con la Casa e ha inviato gli autori a calmare gli animi dei concorrenti. "Quello che sta accadendo in casa è proprio la dimostrazione di come la situazione ci stia scappando di mano. Stanno perdendo la brocca, c’è pure gente che piange. Io velo dico, queste cose non le accetto. Capisco il disagio di Ainett, che ha provato sulla pelle il problema vero del razzismo, capisco il disagio di Sami che è arrivato addirittura sul barcone, capisco il disagio di Raffaella, ogni volta che porta la sua bambina a scuola, ma proprio perché voi vivete quel disagio non potete pensare neanche lontanamente che Soleil abbia idee razziste", ha dichiarato il direttore di Chi.

Nella tarda serata di ieri e nella giornata di oggi, i malumori dei concorrenti non si sono affatto placati. A peggiorare le cose, la Sorge ha ricevuto l'immunità da parte della Bruganelli impendono al gruppo di votarla e farla finire inevitabilmente in nomination.

“Dopo stasera se esco è ancora meglio. Guardate dopo quello che è successo sarebbe meglio uscire” queste le parole di Sami, finito in nomination. "Quindi vuol dire che qui vale tutto, si può dire qualsiasi cosa. Poi uno chiede scusa. Uno può offendere e poi chiedere scusa. Però non è giusta la vita. Samy aveva ragione ed è finito in nomination", ha dichiarato la Stephens. "Avevi ragione tu Raffaella, era programmato così, doveva andare così", ha dichiarato Jo Squillo confrontandosi con la Fico.

E ancora: "Adesso dobbiamo far finta che lei ci piaccia? – ha esordito Jessica, facendo riferimento a Soleil – Dobbiamo forse leccarle il c…o? Io la prima puntata avevo detto che era una grande maleducata e voi ci siete cascate tutte! Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, insultato, ma il perdono nasce se c’è il pentimento dal cuore. Quella non era pentita dal cuore, io non la perdono" . Anche Aldo Montano, in genere piuttosto mite e diplomatico, ha poco digerito l'immunità regalata alla Sorge, affermando che non gli sembra affatto corretto.

La Casa è dunque in gran parte contro la Sorge e visto che il conduttore e le opinioniste la difendono, i vip sono in rivolta anche nei loro confronti.

