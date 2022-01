Grande Fratello Vip, Carmen Russo: "Soleil e Delia sono state prese in giro entrambe, ma il Gf è una vetrina appetitosa"

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip critica Alex e lancia una frecciata a Soleil e Delia.

Carmen Russo è stata una delle concorrenti più amate e apprezzate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex gieffina ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa di Cinecittà e criticato duramente Alex Belli per il comportamento assunto nei confronti di Soleil Sorge e Delia Duran.

Le critiche di Carmen Russo dopo il Gf Vip

Carmen ha conquistato tutti con la sua dolcezza e solarità. A poche settimane dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio e commentare le ultime dinamiche del gioco che vedono ancora protagonista Alex: "Quando è iniziato il rapporto tra Alex e Soleil, la sera stessa ho nominato Alex. Non si possono distruggere così tre anni di matrimonio, bisogna avere rispetto: sono parole che ho detto al diretto interessato. Alex avrebbe dovuto confrontarsi con Delia e confessare che era nato un amore per un’altra. Non tollero questa ambiguità. Poi, se fossi stata in Delia, avrei lasciato Alex sin da subito. Se io vedo mio marito flirtare con un’altra, vado lì e gli tiro il collo".

"...Ma il Grande fratello Vip è una vetrina appetitosa" ha continuato l'ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip lanciando una bella frecciata a Delia, che ha deciso di entrare nella Casa per chiarire la sua situazione sentimentale: "Delia è un’attrice, la visibilità le fa bene. E quindi… facciamo spettacolo! Quando le telecamere si spegneranno, capiremo la verità su questo triangolo".

A proposito dell'avvicinamento inaspettato di Delia a Soleil, Carmen ha rivelato di essere rimasta sorpresa di questo cambio di rotta da parte della compagna di Alex: "Sono sorpresa. Certo, una cosa che le lega è avere avuto in comune Alex: sono state prese in giro entrambe. Ma un’amicizia non nasce in pochi giorni. Davanti alle telecamere può accadere di tutto… Questo legame tra le due mi sembra molto forzato".

