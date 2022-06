Gossip TV

Sulle recenti indiscrezioni diffuse dal portale di Davide Di Maggio su Sonia Bruganelli, è voluto intervenire in prima persona Alfonso Signorini.

Ieri, dopo l'annuncio del ritorno di Sonia Bruganelli, confermata nel ruolo di opinionista anche per la settima edizione del Grande Fratello Vip, è circolata in rete la notizia diffusa da Davide Maggio, secondo la quale la conferma della Bruganelli sarebbe stata una seconda scelta. Nel mirino dell'azienda e del conduttore il primo nome valutato per il ruolo di opinionista sarebbe stato quello invece della nota influencer romana ex corteggiatrice ed ex gieffina, Giulia De Lellis.

“Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta - ha scritto ieri il portale - In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata da mamma santissima di Cologno. Il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene sì, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana. Saltata la partecipazione dell’ex gieffina, viene ripescata la Bruganelli, che a quanto pare ha accettato l’invito pur avendo dichiarato che non avrebbe preso nuovamente parte al programma”

Grande Fratello Vip, "Bruganelli seconda scelta dopo Giulia De Lellis?" Alfonso Signorini rompe il silenzio e fa chiarezza

A tal proposito è voluto intervenire direttamente Alfonso Signorini che attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha voluto smentire la notizia.

"Siete in molti a chiedermelo. Non ho mai contatto Giulia De Lellis per fare l'opinionista al Gf vip. Ci pensai quattro anni fa, per la prima edizione. Glielo proposi, lei accettò ma poi la cosa purtroppo non andò in porto", ha precisato il conduttore.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono ufficialmente le nuove opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality in partenza a settembre su Canale 5, sarà condotto la quarta volta consecutiva da Alfonso Signorini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.