Grande Fratello Vip, botta e risposta al vetriolo tra Soleil Sorge e Sonia Lorenzini: "Il tuo libro? Lo userò per il bagno"

Gossip TV

Nuova faida per Soleil Sorge, dopo Gianmarco Onestini e Ivana Mrazova, si scontra anche Sonia Lorenzini.

Soleil Sorge, attuale opinionista del Grande Fratello Vip (in sostituzione di Sonia Bruganelli in vacanza negli States), si è attirata non poche critiche dopo l'ultimo appuntamento con il reality show targato Mediaset.

Gf Vip, Sonia Lorenzini vs Soleil Sorge: nuova faida

L'ex gieffina ha criticato duramente il suo ex fidanzato Luca Onestini commentando il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon. L'influencer italo-americana ha parlato di Luca come uno stratega che manipola il resto del gruppo e ha ironicamente parlato anche del suo passato sentimentale.

Dalle considerazioni della Sorge sono arrivate replica sia dal fratello di Luca, Gianmarco, sia dall'ex fidanzata Ivana Mrazova. A prendere le difese dell'ex tronista ci ha pensato anche Sonia Lorenzini con un tweet dopo il quale, la Sorge, ha ovviamente replicato sarcastica.

"Luca ha sempre messo le mani avanti però facciamo girare la frittata dalla prima che è tra l’altro con giudizio imparziale #gfvip

Se parliamo poi di attaccarsi a dinamiche non dimentichiamo chi ne ha mandata avanti per un programma intero capendo che funzionava" ha scritto la Lorenzini.

Al Tweet, la Sorge ha replicato parlando del suo libro:

Se mi lasci il tuo indirizzo ti mando il mio libro per chiarirti le idee e 10€

Il botta e risposta è continuato con la risposta della Lorenzini che ha prontamente messo in chiaro cosa farebbe con il libro di Soleil:

"Volentieri perché saprei in tempi di crisi come utilizzarlo eventualmente in bagno… carta per struccarmi, carta per togliere maschere non le mie, non elenco i mille altri usi che potrei farne…"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.