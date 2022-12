Grande Fratello Vip, Gf Vip, accusa al vetriolo di Soleil Sorge contro Luca Onestini e Ivana: "Storia fake"

Gossip TV

Soleil Sorge accusa Ivana Mrazova e Luca Onestini di aver vissuto "una storia romantica fake": guerra tra le due ex dell'ex tronista e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Soleil Sorge, attuale opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli sembrerebbe essersi scatenata contro il suo ex fidanzato Luca Onestini, tra i vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Soleil Sorge e Ivana Mrazova: volano stracci per Luca Onestini

Dopo averlo accusato in puntata di essere un esperto di reality e di manipolare gli altri concorrenti, la Sorge si è scagliata anche chi ha osato contraddirla in difesa dell'ex tronista, nella fattispecie contro Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca e contro la sua ex fidanzata, la modella ceca ed ex gieffina della seconda edizione, Ivana Mrazova con la quale l'ex tronista ha avuto una relazione di quattro anni.

Tra le stoccate della Sorge ad Onestini, l'italo-americana ha detto: “Se non ha trovato altre donne per così tanto tempo e continuano a succedergli casini, qualche segno l’avrò lasciato, no?”

Una considerazione che è piaciuta poco a Ivana che l'ha invitata a fare meglio i conti. “Fai dei conti, che qua qualcuno non sa farli” ha chiosato la modella.

Alla sua dichiarazione, è giunta una pesantissima replica da parte della Sorge. "Qualcuno le spiega che non parlavo di faux-mance?”, ha scritto Soleil via social con tanto di emoticon che ride a crepapelle. "Faux-mance" è un termine che equivale al concetto di storia romantica fake. Dunque l'influencer italo-americana ha accusato Luca e Ivana di aver inscenato una finta relazione per circa quattro anni. Ennesima esternazione al vetriolo della Sorge nei confronti di tutto ciò che ruota e ha ruotato intorno al suo odiato ex fidanzato, Luca Onestini.

Qualcuno le spiega che non parlavo di Fauxmance? 🤣 — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) December 28, 2022

