Grande Fratello Vip, Barù rivela: "La cosa che mi ha fatto più felice è..."

Barù fa un bilancio del suo percorso al Gf Vip e chiarisce il suo pensiero sul rapporto con Jessica Selassié.

Barù è stato uno dei protagonisti della fase finale del Grande Fratello Vip. A poche settimanale dalla finale, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha rilasciato un'intervista a Italia a Tavola in cui ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa. Percorso caratterizzato anche dalla vicinanza a Jessica Selassié.

La rivelazione di Barù sul suo percorso al Gf Vip

"Io volevo vincere… (ride). Scherzo ovviamente. La cosa che mi ha fatto più felice è il sapere che sono stato capito dal pubblico di massa che, prima di questa avventura, non era proprio il mio target" ha dichiarato Barù parlando del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip "Quello per me era un ambiente ostile. Non vedere un orizzonte per giorni e giorni è stata la cosa più traumatica".

Barù ha infatti rivelato di aver incontrato molte difficoltà durante la sua esperienza al Gf Vip: "È stata una delle esperienze più difficili della mia vita. Ho capito che, se voglio, posso fare qualsiasi cosa. Che ho tanta pazienza. Che posso sopravvivere anche in ambienti ostili. Forse mi ha dato anche un’apertura verso le altre persone, ora ascolto un po’ di più. Per me è stato davvero un test durissimo: probabilmente avrei preferito fare tre mesi da solo in una foresta. Sono stato davvero me stesso".

Impossibile non parlare del suo rapporto con Jessica. A proposito delle numerose domande da parte di chi vuole sapere come stanno realmente le cose tra lui e la giovane vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'ex gieffino ha ammesso: "Onestamente non m’interessa, è una cosa che non mi sfiora nemmeno. Ogni chiacchiera mi scivola addosso. Quando sono uscito dalla casa sono tornato alla mia vita di tutti i giorni: posto sui social ma evito perfino di leggere i commenti per non toccare questi argomenti".

