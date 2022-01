Grande Fratello Vip, Barù rifiuta l’abbraccio di Delia Duran: ''Non mi servono questi teatri, non voglio fare le clip''

Gossip TV

Barù e Delia Duran mettono in chiaro il rapporto al Grande Fratello Vip, ma il gieffino sembra intenzionato a tenersi a debita distanza.

Delia Duran è stata accettata con riserva dagli inquilini del Grande Fratello Vip, ancora perplessi sul rapporto tra la showgirl sudamericana e Alex Belli, e sulle dure parole che lei ha rivolto a Soleil Sorge prima di varcare la porta rossa di Cinecittà. Nonostante ciò, Delia ha conquistato tutti, anche il solitario Barù che ammette di averla spronata con parole poco gentili per il suo bene, essendo l’unico disinteressato del gruppo a parlare con lei della sua vita privata.

Grande Fratello Vip, pace fatta tra Delia e Barù?

Delia Duran ha deciso di prendere parte al cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip per indagare sui propri sentimenti, dopo il tradimento di Alex Belli che ha messo in discussione l’intero rapporto. L’attore continua a sostenere che è Delia ad essere cambiata, non supportando tutti gli ideali di libertà e comprensione che hanno costruito negli anni insieme alla loro storia d’amore, mentre Duran ribadisce che i gesti che Alex ha fatto per Soleil Sorge non sono quelli che farebbero due amici, e lei non può sopportarlo.

Mentre Sorge finisce nel mirino di Miriana Trevisan, Delia sembra aver trovato un equilibrio nella casa del Gf Vip, sostenuta da tanti Vipponi che si sono ricreduti sul conto della new entry. Anche Barù, il concorrente che non teme mai di dire la sua anche nei momenti meno opportuni, sembra aver cambiato idea su Delia e ha un confronto con la showgirl. “Ho detto la verità, che prima mi stavi sulle pa**e, adesso mi piaci. Mi piace la tua ironia, dammi un abbraccio dai! Che cattivo… Un abbraccio che cosa cambia?”, ha ammesso Duran, cercando di abbracciare Barù e vedendosi immediatamente rifiutata.

“Non mi servono questi teatri, non mi piace l’affetto, non mi piace che ci si tocchi o baci… Ho paura del mio effetto su di te! […] Io sono l’unico che ti vuole proteggere sono io, agli altri non frega un ca**o, vuole fare clip. L’unico a cui non frega nulla e che è buono qui dentro, sono io”, ha replicato Barù, infastidito dalla ricerca di contatto fisico di Delia.

