Grande Fratello Vip, Barù ci ripensa su Jessica Selassié: "Forse sono stato ambiguo, ma..."

Barù chiarisce la sua posizione nei confronti di Jessica al Grande Fratello Vip.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver rivelato a Soleil Sorge di non avere alcun interesse per Jessica Selassié, Barù sembra essere tornato sui suoi passi e cambiato idea sul rapporto che lo lega alla giovane principessa etiope.

La confessione di Barù su Jessica Selassié

La complicità nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Barù e Jessica è ormai palese a tutti. Tuttavia, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha rivelato a Soleil di non voler iniziare nessuna relazione nella Casa con la principessa: "Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute".

Nonostante il rifiuto di Barù, la Selassié non ha mai nascosto la sua forte attrazione per lui, anzi in queste ultime ore ha continuato a ribadirgli la sua voglia di baciarlo. Un discorso che, come riporta Isa e Chia, è stato ripreso nelle ultime ore dai due concorrenti. "Hai capito cosa ti ho detto ieri sera non l’avevi capito cioè veramente… perché tu non cogli quella cosa" ha detto il gieffino alla principessa, che ha prontamente replicato "No perché tu non sei stato chiaro… sono stupida l’hai capito… tu hai detto due cose diverse".

"Non ho detto due cose diverse ti ho guardato negli occhi e ti ho detto qualcosa che se… forse ieri sera ero un po’ ambiguo sì…" ha continuato Barù a stuzziare Jessica "...però se qualcuno ti guarda così e ti dice così magari capisce. Oggi hai capito? però sono stata tutto il giorno in confusione scusami ma te lo devo dire e mi rodeva il c**o". I due concorrenti del Gf Vip riusciranno mai a lasciarsi andare e viversi veramente? Staremo a vedere.

