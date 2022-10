Grande Fratello Vip, Attilio Romita nuova sfuriata contro il programma: "Se uno rischia di uscire gli danno l''immunità"

Gossip TV

Lo sfogo del conduttore al termine della nona puntata del Grande Fratello Vip.

Al termine della nona puntata del Grande Fratello Vip, Attilio Romita si è sfogato con alcuni compagni d'avventura, manifestando il suo disappunto per le immunità dopo la sua terza nomination che lo vede al televoto in sfida contro Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà.

Gf Vip, Attilio Romita: "Appena vedono che uno dei loro sta a rischio, li mettono con l’immunità"

L'ex mezzobusto del Tg1 non ha gradito l'immunità che la Berti ha voluto dare a Charlie Gnocchi e, in generale, ha fatto delle osservazioni in merito su come gli autori desiderano (grazie a questo meccanismo) salvare chi potrebbe essere a rischio di eliminazione.

"Li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta li coprono per… Appena vedono che uno dei loro sta a rischio, li mettono con l’immunità. E noi ci dobbiamo “scannare” con due cret*ni", ha dichiarato Romita.

L'ex conduttore ha dichiarato di essere certo che se Charlie non avesse avuto l'immunità sarebbe sicuramente stato nominato. Proprio con Gnocchi ha condiviso il suo sfogo:

"Charlie, tu se non ti avessero messo con l’immunità, tu eri già fuori da qua. Invece, siccome sei stato bravo e hai tessuto una rete di relazioni utili ed efficaci e questo ti deve essere riconosciuto, a te se fai una caga*a, ti mettono l’immunità e sei a posto. Io le caga*e non le ho fatte e mi mettono in nomination. Dimmi tu qual è la logica. E’ la terza nomination, tu sei andato solo una volta mentre io già sono andato tre volte."

Nel corso degli ultimi giorni, Attilio si è mostrato spesso contrariato nei confronti del programma anche in merito a Pamela Prati e la storia, si è rammaricato di non essere mai riuscito a dire la sua opinione in puntata.

Non c'è dubbio che la decisione degli autori di stabilire i preferiti della settimana e la possibilità da parte degli opinionisti di regalare l'immunità, falsi inevitabilmente le nomination e di conseguenza i possibili eliminati dal reality. Anche l'anno scorso era stato oggetto di numerose critiche le continue immunità date dalla Bruganelli a Soleil Sorge che forse avrebbe rischiato di essere eliminata dal pubblico. La Sorge era però preziosa nella dinamiche del reality e forse la scelta è stata motivata anche da questo.

