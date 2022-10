Grande Fratello Vip, arriva una querela per Sara Manfuso: ecco da parte di chi

Gossip TV

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, Sara Mancuso dopo aver accusato Giovanni Giacci, è stata cacciata dallo studio da Alfonso Signorini.

Nel corso del settimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 6 ottobre 2022, Sara Manfuso che nei giorni scorsi ha deciso di ritirarsi dal reality show in seguito al caso di Marco Bellavia e le relative accuse fatte ai concorrenti, ha avuto modo di scontrarsi prima con Giovanni Ciacci e poi con Alfonso Signorini, il quale, furioso, l'ha cacciata dallo studio.

Gf Vip, dopo le accuse fatte in puntata, Sara Manfuso è stata querelata

Quando l'ex modella e opinionista ha avuto modo di parlare per spiegare il motivo per cui ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip, ha accusato Ciacci di averla molestata, lasciando tutti senza parole.

La moglie del deputato Andrea Romano, ha raccontato di essere stata palpeggiata da Ciacci che è andato su tuttte sue furie, visibilmente scosso dalle accuse. Signorini ha chiesto alla Manfuso perché avesse reagito ridendo e non indignandosi, mostrando poi le immagini dell'ex gieffina in cui non è apparsa molto turbata dal gesto di Ciacci. Quest'ultimo dopo gli attacchi subiti in seguito all'atteggiamento di Marco, ha sottolineato di non voler subire un'altra gogna mediatica, reagendo con veemenza.

Secondo quanto riferisce oggi The Pipol, pare che Ciacci abbia deciso di ricorrere alle vie legali nei confronti di Sara Manfuso:

Dopo gli avvenimenti e i fatti raccontati ieri Giovanni Ciacci, stanco delle parole usate da Sara Manfuso in studio, pare che in questo momento si stia recando dai suoi legali per denunciare penalmente l’ex concorrente del GFvip

Inoltre, dal pubblico hanno fatto sapere che Sara, prima di lasciare lo studio, ha voluto dire la sua anche a Sonia Bruganelli colpevole di averla presa di mira dal primo giorno. Stando a quanto ha riferito il popolo di Twitter, l'opinionista l'ha del tutto ignorata.

