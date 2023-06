Grande Fratello Vip, arriva un nuovo lungo sfogo di Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro commenta: "Adesso non c’è più nulla"

Gossip TV

Nella notte, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati a parlare della fine della loro storia d'amore, nata nella recente edizione del Gf Vip 6.

Gf Vip, continuano gli sfoghi di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo la rottura

Oriana è stata un fiume in piena in una room su Twitter nella quale ha parlato lungamente e nel dettaglio anche gli ultimi giorni che ha trascorso con l'ex tronista veneto e spiegando i motivi per cui i loro caratteri sono incompatibili. Poco dopo c'è stato anche un intervento piuttosto risolutivo dell'ex gieffino.

Ecco le dichiarazioni di Oriana Marzoli, riportate da Isaechia

"Pure io ero prima una che diceva delle cose brutte ma le parole a volte feriscono tanto capisci? Soprattutto quando le senti da una persona a cui tieni, della quale sei innamorata, capisci? Non è che io perché ho cancellato una foto devo essere in punizione tutta la vita. Semplicemente questa cosa era una cosa che per me non è una cosa superficiale. Vi ricordo che come lui ha sofferto molto nella sua vita, io sono entrata in questo programma, al Grande Fratello, dopo un mese che avevo chiuso con il mio fidanzato dopo quattro anni e che mi ha messo tutte le corna del mondo e che non si poteva far vedere nelle mie storie perché aveva paura che le ragazze mi raccontassero che usciva con altre ragazze. Non è una cavolata. Seconda cosa noi siamo personaggi pubblici, ci siamo fatti conoscere, sia separati, sia insieme, in un programma che guarda tutta l’Italia, quindi qual è il problema di farsi vedere pure fuori se prima la facevi questa cosa?"

La differenza se vieni comunque criticato perché non prendi la decisione, la scelta, anche se comunque ti criticheranno, di pubblicarmi perché così mi fai felice. Invece dall’altra parte non mi fai felice. Cosa ti costa farmi felice? È una cazzat* ma ti giuro mi dà una sicurezza. Giuro mi viene da piangere perché non capisce. Dico però lui non capiva cosa era per me questa cazzata, io glielo dicevo, giuro. Seduta, a casa sua gli dicevo “guarda per te è una cazzata, per me no”. Non è che voglio che… il mio fidanzato per fare così alle fidanzate, ma chi se ne frega. Non ho bisogno di questo. È da sempre che sono un personaggio pubblico, io non ho bisogno di far vedere nessuno. È che mi fa piacere. Non so come spiegarlo. Mi fa piacere far vedere la mia felicità. È più semplice di quanto si può pensare che sia superficiale.""Ma quando segue tutte queste donne, ma veramente pensa che non mi ferisce? Io non lo farei. Una persona che vuole stare con te non ti dice che vuole andare via dalla tua casa. Se vede che te ne stai andando, ti ferma e ti prende che ha paura. Io devo prendere un treno, non è che abito accanto a casa sua. Devo prendere un treno, con due valigie, non è che è una cazzat*. E questa cosa non gli è mai interessata. Le cose così non funzionano. Ma io da lì mi sono res conto che in realtà lui non era innamorato di me. Dicevo vabbè dai sono delle cazz*te, Quello non è stato un problema però mi mandavano risposte allo stesso modo tanti anni fa già sappiamo la storia, vabbè lasciamo stare quello. Io dico e ripeto perché se vuoi stare con me mi dici che non siamo tremila volte incompatibili. Pure fuori. È brutto da sentire, però me lo diceva sempre."

La Marzoli ha poi proseguito:

"Quindi se una persona dice che non sa se stare con te perché pensa che non abbiamo un futuro, io mi sento di merd**. Non mi dà sicurezza. Una persona a cui continuamente stai chiedendo che per favore hai bisogno di sentire che è orgoglioso di me che si vuol far vedere. La gente pensa che è una cazzata, ma a me i like degli altri non è che mi interessano. Mi interessano quelli della persona che a me piace. Che in questo caso è lui. Io mi metto a guardare i like solo per vedere se c’è lui. È l’unico like che mi fa felice. Sembra una cazzata, non lo so come spiegare. “Ah è una cazzat*, il social non è niente”, ma prima cosa per me è lavoro, quindi forse per altre non persone non è niente, ma per me è parte della mia vita, perché lavoro con questo. Seconda cosa io sono nata praticamente in televisione. Ho iniziato quando avevo 18 anni quindi figurati se non sono abituata. Io non ho nessun problema a farmi vedere, e comunque non sono una che racconta ogni cosa come fanno tanti altri. Solo questa volta in vita mia sto parlando in una room che non sapevo neanche che esistessero e solo lui mi ha insegnato a farlo. Neanche sapevo utilizzare questa cosa, però c***o fammi felice facendoti con me. È questo."

"Penso che una persona è compatibile se vuole essere compatibile. Questo gliel’ho detto tremila volte. Una coppia funziona se tu vuoi che funzioni. Non è “ah siamo super compatibili perché tu sei cancro e io sono pesci”. Vaffanculo quelle cazzate. Io funziono se tu hai la pazienza per voler accettare le cose. Ma accettare le cose non vuole dire obbligare una persona a essere come tu vuoi. ...""Se stai continuando a dirmi delle cose brutte vuol dire che non ti senti così male. Lui si è arrabbiato perché gli ho detto di più. Ho detto che non gli credo. Dopo gli ho creduto, dopo due minuti ho detto vabbè gli credo e sono stata lì con lui un’ora. Diceva che sudava, dopo si è chiuso in bagno. Mi sono messa lì con lui un’ora senza parlare, perché lui non poteva parlare. L’abbracciavo, gli davo i baci, mi teneva la mano. Quindi io pensavo vabbè è finita qua, faremo pace ovviamente, perché mi sta dando la mano. Si mette in bagno, gli chiudo e dopo quando busso due volte mi dice che vuole stare lì. Poi apre entro perché questo sta male. Mi dice vai a dormire perché io mi rilasso sentendo l’acqua. E vado a dormire. MI sveglio alle 6.40 che sta facendo la borsa per andare via. Mi dice voglio stare da solo. Capito come mi sveglio io. Giuro non ho capito niente. MI stai dando la mano prima, dopo te ne vai, dopo torni, cominci un’altra volta a litigare. Io pensavo sinceramente che lui… sinceramente quello che penso, mi dispiace e mi fa ancora più male è pensare che lui ultimamente stava facendo tante cose bruttine perché in realtà non sapeva come lasciarmi. Questo è il pensiero che io ho. Non riesco a parlare con lui perché urla. Quando io ero a Madrid e già stavo male con lui, avevamo litigato, per quello sono andata a Madrid. Adesso lo sapete. Non mi ha parlato, io ho dovuto parlargli. Gli ho scritto un messaggio, che stavo male, che mi mancava, pure lui mi ha risposto. Però se non gli parlavo io, lui non mi parlava."

"Torno in Italia, vado a fare questo shooting e mentre facevo questo shooting mi mandano che ha seguito questa persona che non so chi sia e neanche mi interessa. Risulta questa ragazza già l’aveva seguita tanti anni fa e le mette pure i like. Quindi non capisco niente. Lui dice che la conosce da 15 anni. Dico ma cavoli in 15 anni potevi seguirla prima. Un po’ strano no? Non vi dico neanche cosa mi ha risposto perché ricordo e ricorderò che non voglio dire cose brutte nei suoi confronti perché io in questo senso sono abbastanza diversa. Lui mi ha detto io tolgo il follower. Comunque torno a Verona. Parliamo, mi spiega tutta la sua vita perché dentro la Casa io in realtà non mi ero mai seduta con lui a parlare della sua vita di tutti questi problemi. Riesco a capirlo. Capendo che noi non possiamo purtroppo stare insieme, ma dico vabbè povero ragazzo ha sofferto tanto e anche se non vuole stare con me, poverino. Lasciamo questo rapporto così e finisce piangendo ovviamente"

La replica di Daniele Dal Moro alle ultime dichiarazioni di Oriana:

!Io non ho più voglia di litigare neanche con Oriana, soprattutto con Oriana. Io con Oriana sto bene… Noi quando stiamo bene, stiamo bene e non c’è niente da dire, stiamo bene sotto tutti i punti di vista. Le voglio talmente bene che non ce l’ho nemmeno con lei. Fino a 1 settimana fa avevo un cesto di roba, adesso non c’è più nulla… Neanche le foto sul profilo di Oriana.!

