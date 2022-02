Grande Fratello Vip, arriva un aereo per Delia Duran da parte di Alex Belli, la reazione di Soleil

Gossip TV

La dedica dell'ex gieffino alla moglie. Il messaggio dell'ex attore di Centovetrine sopra la Casa del Grande Fratello Vip.

Oggi, nel cielo limpido di Roma, è volato un nuovo aereo sopra la Casa del Grande Fratello Vip indirizzato a Delia Duran. Tra la stupore generale, la bella venezuelana ha ricevuto infatti un messaggio dal marito Alex Belli: "Delia sarà belli finché Duran, LIP e AXB", recitava lo striscione. "LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory" ha commentato Delia. Quella che è apparsa per molti una dolce dedica d'amore, ha però lasciato qualche dubbio alla sudamericana, che ha commentato con la Caldonazzo: “Ma secondo te è una frecciatina sarà bello finché dura?“.

“Secondo me no” – ha risposto Nathaly che ha poi aggiunto – "Ma lui sarebbe stato più elegante se te lo avesse mandato da solo, non credo abbia bisogno di dividersi un aereo con una tua amica. In Confessionale l’ho detto ‘sarebbe ora che Alex le mandasse un aereo’, e ti è arrivato".

Immancabile il commento di Soleil Sorge, distesa al sole in compagnia di Barù, che mostrando disinteresse, ha esclamato ironicamente: "Forte il sole oggi eh? Quasi soffocante".

Intanto, Vipponi della Casa, sono divisi tra due schieramenti, c'è chi sostiene la Sorge e vede Delia come una finta vittima, e chi, esattamente il contrario. A stupire, nelle ultime ore, è stata l'opinione di Kari Bedi che ha criticato Soleil e il suo amico artistico Alex: "Ho capito questa storia di Soleil, Alex e Delia: è la storia di due ipocriti e una donna confusa e ferita che ha finalmente preso una posizione per la sua indipendenza con chiarezza", ha dichiarato il noto e indimenticabile interprete di Sandokan.

