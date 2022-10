Grande Fratello Vip, arriva il momento di Marco Bellavia: questa sera romperà il silenzio!

Gossip TV

Marco Bellavia romperà il silenzio nella puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera su Canale 5. L’incredibile anticipazione.

Il caso di Marco Bellavia ha segnato una pagina tristissima della televisione italiana, seppur gestita con eleganza e garbo da Alfonso Signorini. Il pubblico del Grande Fratello Vip non è soddisfatto dei provvedimenti presi contro i concorrenti che hanno portato Marco a lasciare, contro coloro che hanno pronunciato frasi orrende e hanno offerto un pessimo esempio in quanto esseri umani. Durante la puntata di questa sera su Canale 5, Bellavia romperà il silenzio: ecco l’anticipazioni shock.

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia pronto a parlare

Non può calare il sipario su quanto accaduto a Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip. Il gieffino ha ammesso di non essere al meglio del suo stato psicologico e mentale, ha chiesto aiuto ai suoi compagni di viaggio - molti dei quali sono entrati a Cinecittà proprio con l’intenzione di parlare di sensibilità umana e discriminazione - e si è trovato completamente solo, abbandonato al suo dolore, stigmatizzato in quanto fruitore di psicofarmaci. Una pagina oscena di televisione quella offerta dai concorrenti del GF Vip, che non è stata dimenticata dal pubblico di Canale 5 e probabilmente non lo sarà mai.

Nel corso dell’ultima puntata del programma, Alfonso Signorini si è fatto portavoce del malumore dei fan e all’opinione comune, annunciando la decisione della produzione di squalificare Ginevra Lamborghini per una frase scioccante sul bullismo, per poi aprire un televoto lampo che ha portato all’eliminazione di Giovanni Ciacci. Non tutti i principali colpevoli dell’addio di Bellavia sono stati puniti, come Wilma Goich che ha violato il regolamento poche ore fa, senza ricevere alcun richiamo. A Cinecittà si parla ancora di quanto accaduto e si discute, si fa anche una crostata per Marco - discutibile scelta dopo aver giocato al branco contro la pecorella smarrita. Nel frattempo, a Mattino 5, Federica Panicucci ha rivelato un’anticipazione clamorosa che riguarda proprio Bellavia.

“Una grande esclusiva su quanto succederà stasera. Allora questa sera vi do un anticipazione. Marco Bellavia romperà il silenzio. Questa sera parlerà ad Alfonso Signorini al Gf Vip in prima serata su Canale 5. Ci saranno delle rivelazioni clamorose quindi mi raccomando tutti sintonizzati”.

Di quali rivelazioni parla Panicucci? Marco sarà presente in studio oppure lascerà parlare un video al suo posto? Per scoprirlo non resta che rimanere sintonizzati sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5.

