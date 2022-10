Gf Vip, nella notte Wilma Goich infrange il regolamento per ben due volte!

Gossip TV

La notte al Grande Fratello Vip non è mai stata così irrequieta. Dopo l’addio di Sara Manfuso, Wilma Goich stupisce infrangendo per ben due volte il regolamento del programma.

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è un momento di pace. Dopo aver detto addio a Sara Manfuso, che si è ritirata come promesso nel corso dell’ultima puntata del programma, Wilma Goich infrange per ben due volte il regolamento del reality show di Canale 5. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Wilma Goich la combina grossa

Dopo il caso Marco Bellavia, la casa del Grande Fratello Vip è spaccata in due e i fan, sebbene soddisfatti dei provvedimenti presi da Alfonso Signorini in puntata, vorrebbero vedere punite anche altre persone complici dell’abbandono precoce del gieffino. Nelle ultime ore, dopo la durissima puntata e dopo aver manifestato il suo dispiacere per la vicenda, Sara Manfuso ha deciso di ritirarsi dal Gf Vip.

La gieffina ha ammesso di non voler vedere strumentalizzata questa vicenda, battendosi da anni contro le ingiustizie e avendo a cuore la salute psicologica delle persone, e dunque ha preferito non continuare il percorso che per lei ormai non sarebbe più stato limpido come auspicato. Nel frattempo, nella notte, si discute della nuova puntata in onda stasera su Canale 5 e Wilma Goich cerca di eludere i microfoni per suggerire ai colleghi più stretti di mettersi d’accordo sulle Nomination.

“Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… Tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare”, riporta Biccy.

Il tentativo maldestro di Wilma di infrangere il regolamento per ben due volte - eludendo i microfoni e accordandosi per il telvoto - non è passato inosservato al popolo del web che, sebbene ha preso con ironia questo goffo sotterfugio, chiede che Signorini prende provvedimenti. Del resto la cantante non ha subito conseguenze per il caso Bellavia, e questo ha portato malumore generale dato il modo in cui Wilma, scagliatasi anche contro Antonella Fiordelisi, ha trattato il gieffino.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.