Grande Fratello Vip: "Antonio Medugno sarà eliminato", parla Giucas Casella

La confessione di Giucas sul futuro di Antonio al Grande Fratello Vip.

La finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina. Al televoto questa settimana ci sono Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Antonio Medugno, Davide Silvestri e Giucas Casella, che si è lasciato andare a una confessione sul destino del giovane influencer nella Casa.

Giucas Casella spiazza su Antonio Medugno al Gf Vip

Chi, tra Miriana, Antonio, Davide, Sophie e Giucas, lascerà definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip stasera? Proprio Giucas, parlando con l'attore, si è detto convinto che il giovane tiktoker sarà il prossimo concorrente a dover abbandonare il gioco: "Io, ormai, nomino chi mi ha nominato. Pure tu fai così? Lui (Antonio, ndr) uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire".

"L'unica che mi ha nominato ultimamente è Soleil" ha dichiarato Silvestri svelando così la sua prossima mossa qualora dovesse superare il televoto "Dovrei restituirgliene una. Poi, non mi ha nominato più nessuno. A parte Antonio, ma l'ho già nominato [...] L'ultima volta è andato forte. Ha superato la nomination e il televoto flash".

Per Giucas, nonostante abbia dimostrato di essere un ragazzo piacevole, Antonio non merita la vittoria finale: "Ci stava perché è un bravo ragazzo, però non è che abbia fatto sei mesi. È un bravo ragazzo, ma ce ne sono diecimila ragazzi bravi. A me piace anche, mi fa impazzire, non mi ha mai votato". Chi abbandonerà la Casa del Gf Vip? Staremo a vedere.

