Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sbotta: "Non ho mai cercato di mettere in cattiva luce nessuno"

Soleil si confronta con Davide riguardo il comportamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera giovedì 3 marzo 2022 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Nell'attesa nella Casa, Soleil Sorge si è lasciata andare a un duro sfogo con Davide Silvestri riguardo il comportamento ambiguo assunto da alcuni loro compagni di gioco.

Lo sfogo di Soleil Sorge al Gf Vip

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Soleil ha deciso di sfogarsi con Davide per esporgli il suo profondo risentimento verso gli altri concorrenti della Casa. "Tu devi pensare anche alle tue azioni. Cosa hai fatto agli altri?" ha detto l'attore provocando la reazione dell'influencer "Razionalmente hai ragione, dentro però ci resto male. Come è possibile distaccare la parte umana dal gioco".

"Si chiama arrivismo. Nella vita bisogna avere un sano egoismo perché altrimenti quando sei un pochino vulnerabile la gente ti mangia. Le persone vere lo sai quando le vedi? Quando ti attaccano. Non aspettarmi mai nulla" ha prontamente risposto Silvestri cercando di consolare la Sorge "Non hai fatto vedere solo il meglio ma anche il peggio".

Dopo aver ascoltato i consigli di Davide, Soleil ha affermato: "Qui dentro la mia determinazione è sempre stata su me stessa, non ho mai cercato di mettere in cattiva luce un altro. Io ho un modo diretto di dire le cose, ma lo faccio per il tuo bene non per altro. Ho fatto vedere tanti miei difetti, ma non ho mai ho cercato di buttare giù una persona. Non sono stupida, ma devo essere molto più furba".

