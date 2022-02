Grande Fratello Vip, Antonio Medugno ha il terrore di ricadere nel baratro dei suoi problemi alimentari, vuole lasciare il GF

Gossip TV

Il giovane napoletano in crisi profonda, desidera lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

Il giovane modello e noto TikToker campano, Antonio Medugno, sta vivendo una profonda crisi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Antonio Medugno ha il terrore di ricadere nel baratro dei suoi problemi alimentari e vuole lasciare il GF

Ieri, il gieffino si è scontrato duramente con Gianluca Costantino e Alessandro Basciano e ha confessato di non reggere tutta la tensione accumulata. Antonio è stato accusato da diversi inquilini di aver messo in giro la voce del presunto bacio tra Barù e Delia Duran, quando, in realtà, è stato Gianluca che lo ha riferito a Soleil Sorge durante l'ultima festa del Gf Vip. L'accusa in questione lo ha messo in cattiva luce nei confronti degli altri concorrenti e inoltre il giovane si è sentito tradito dalla nomination di Antonio, avvenuta nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality.

Il gieffino ha confessato a Jessica Selassiè di essere intenzionato a lasciare la Casa e di aver avuto un colloquio con la psicologa del programma in cerca di conforto. La paura di Antonio è quella di ricadere nel barato dei suoi problemi alimentari.

"Ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull'alimentazione. La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina che sta come risolverle", ha dichiarato Medugno a Jessica.

Antonio è in nomination con Gianluca e Kabir Bedi e molti telespettatori sperano si possa fare finalmente chiarezza sulla vicenda di cui è accusato, prima di una sua eventuale uscita dalla Casa.

