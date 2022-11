Grande Fratello Vip, Antonino stronca Oriana: "Tu sei una Porsche, io voglio una Ferrari" , lei scoppia a piangere

Gossip TV

Storia al capolinea tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, lei gli chiede scusa inginocchiandosi e in lacrime, lui replica con una frase che ha infiammato il web.

Al Grande Fratello Vip, sembra giunta al capolinea la storia tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Nonostante lo spezzino nei giorni scorsi pareva si stesse sbilanciando molto nei confronti della venezuelana, al punto di affermare di volersi lasciare andare libero finalmente dai tanti dubbi e freni che puntualmente caratterizzano i rapporti con l'altro sesso per l'hair stylist spezzino, le cose sono precipitate bruscamente in seguito ad un'esternazione di Oriana che ha lasciato Antonino deluso e amareggiato.

Gf Vip, "Tu sei una Porsche io voglio una Ferrari" Antonino Spinalbese spiazza tutti e Oriana scoppia in lacrime

Ma cosa è successo di tanto grave? Spinalbese ha confidato alla Marzoli di sentire la mancanza della figlia e la venezuelana ha sminuito del tutto la cosa, facendo presente che anche a lei manca il suo cagnolino.

Antonino, poco dopo, si è sfogato con Luca Salatino, convinto che la relazione con la sudamericana non possa in alcun modo proseguire:

"Non so, non credo sia quella giusta. Lei è la Feltrinelli e a me serve la Mondadori. Io le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi risponde che anche a lei manca il cane. Mi dispiace, ma non è la donna per me. In due settimane non abbiamo mai parlato di cose serie. Poi la prima volta che gli dico una cosa più delicata mi risponde in quella maniera"

Oriana dal canto suo, ha provato a chiedere scusa direttamente ad Antonino più volte trovando il gieffino irremovibile.

"Ti prego, scusami – ha detto Oriana al 27enne -, io non volevo essere inopportuna. Non è vero che non capisco che ti manca tua figlia. Solo che mi dispiaceva, avevo paura che entrassi in un tunnel di dolore come Luca Salatino con Oriana, ti chiedo perdono se ti ho ferito davvero” La Marzoli nel corso delle ultime ore ha ripetutamente pregato Antonino di perdonarla tanto che si è inginocchiata davanti a lui."

"Non riesco far finta di nulla. Voglio di più, io voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. E questa situazione è imbarazzante." Alle parole di Antonino, Oriana è scoppiata in un fiume di lacrime disperandosi.

Se per alcuni telespettatori la reazione di Spinalbese è più che comprensibile, altri, invece, hanno trovato i paragoni dello spezzino totalmente fuori luogo riferite ad una donna. La frase sulle vetture costose come metafora su che tipo di donna voglia Antonino, in molti l'hanno trovata imbarazzata e ben poco edificante.

