Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese vuota il sacco su Ginevra Lamborghini: "Dovrò dire la verità a Signorini"

Antonino Spinalbese spiazza tutti al Gf Vip con una rivelazione su Ginevra Lamborghini.

Antonino Spinalbese spiazza su Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip. Dopo essere venuto a conoscenza della reale situazione sentimentale della sorella di Elettra, l'ex di Belen Rodriguez ha confessato a Daniele Dal Moro di voler dire tutta la verità ad Alfonso Signorini.

Antonino Spinalbese spiazza su Ginevra Lamborghini

Attilio Romita ha rivelato che Ginevra Lamborghini è ancora fidanzata. Una rivelazione che ha turbato Antonino Spinalbese che, nelle ultime ore, si è lasciato andare a uno sfogo con Daniele Dal Moro. Senza troppi giri di parole, il discusso concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato le sue reali intenzioni:

Lei andrà via lunedì, io sono riuscito nel mio intento, ce l'ho fatta. Ci tengo, così come ci tengo a lei (riferendosi a Giaele, ndr). Non è semplice, sabato dovrò dirgli la verità ad Alfonso, come ho sempre fatto...

Ma non è finita così. Non contento, come riporta Fanpage, Spinalbese ha chiesto un parere ai suoi compagni di gioco sul suo rapporto con la Lamborghini. "Io ho visto che quando lei è entrata tu sei apparso felice, lei dopo essere ritornata non si è concentrata solo su di te e questa cosa tu l'hai percepita. La sua presenza qui dentro ha risvegliato in te alcune cose" ha confessato Micol Incorvaia seguita da Dal Moro "C'era alchimia tra voi, c'è ancora. Lei ti piaceva per determinate cose, torna qui dentro e ti mette alla prova". Sarà davvero così? E, soprattutto, cosa dirà Antonino ad Alfonso nella prossima puntata del Gf Vip?

