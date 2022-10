Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese vuota il sacco su Ginevra Lamborghini: “Non mi piaceva”

Gossip TV

Antonino Spinalbese e le nuove dichiarazioni al Gf Vip, lasciano l'amaro in bocca: "Io e Ginevra, non potevamo essere una coppia"

Le nuove rivelazioni al Grande Fratello Vip di Antonino Spinalbese lasciano l'amaro in bocca per tutti quelli che si erano appassionati alla relazione instaurata nella Casa tra lo spezzino e Ginevra Lamborghini.

Gf Vip, Antonino Spinalbese spiazza su Ginevra Lamborghini: "Non mi piaceva"

Quest'ultima, dopo la squalifica nel reality show, ha fatto persino ritorno al Gf Vip per salutare Antonino che da giorni lamentava la sua mancanza tanto da meditare persino di lasciare il reality.

Nelle scorse ore il gieffino ha però spiazzato tutti, mettendo in chiaro che non ha alcun interesse per Ginevra.

“Non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***n*. Non saremo potuti diventare una coppia“.

Dichiarazioni che peraltro non affatto piaciute al popolo del web che lo sto accusando di aver palesemente finto con la Lamborghini. L'ex hairstylist durante una chiacchierata con Cristina ha dichiarato:

“Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio”.

Il gieffino ha poi continuato il suo discorso, facendo sapere nel dettaglio cosa non gli è piaciuto del comportamento della 29enne bolognese:

“Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo, però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso“.

Antonino si è augurato anche che possano entrare presto nuove concorrenti:

"Non parlo di atti o cose fisiche. Ma anche dello svegliarsi accanto ad una donna. Speriamo che facciano entrare qualcuna. Magari arriverà presto una ragazza. Vedrai la mia adrenalina”

