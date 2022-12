Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese sbotta nella Casa per le rivelazioni su Belen Rodriguez: "Sono stufo, ora parlo io"

Gossip TV

Antonino Spinalbese furioso al Grande Fratello Vip per le rivelazioni di Oriana Marzoli su Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono ai ferri corti. Le accuse mosse dall'influencer venezuelana durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip hanno fatto letteralmente perdere le staffe all'ex di Belen Rodriguez che si è lasciato andare a un duro sfogo con Antonella Fiordelisi in cui ha minacciato di dire tutta la verità.

L'ira di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese è un fiume in piena al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, il bel concorrente si è reso protagonista di un acceso confronto con Giaele De Donà, rea di averlo più volte attaccato per difendere Oriana Marzoli. Per chi non lo sapesse, quest'ultima si è lasciata andare a delle rivelazioni in diretta riguardanti Belen Rodriguez provocando la dura reazione del gieffino.

Rivelazioni che sono state smentite categoricamente da Spinalbese. Come riportato da Biccy, infatti, l'ex della Rodriguez si è lasciato andare a un duro sfogo con Antonella Fiordelisi in cui si è difeso dalle accuse della Marzoli:

Leggi anche Giulia Cavaglia dalla parte di Antonella Fiordelisi: la richiesta sui social

Non soltanto mi ha offeso, mi sta anche bene, ma ha detto delle bugie. Si è inventata tutto. Ha raccontato cose che io non ho mai detto. Io e lei abbiamo parlato sotto le coperte, ma non di quello. Figurati se le vado a raccontare cose della mia ex compagna. Sono stufo, ma ora parlo io, la verità è che lei mi diceva cose che io non ho detto. La verità per adesso non l’ho detta. Per quello che racconta Oriana sembra ovviamente che c’ha ragione Oriana. Non è bello quello che dovrei dire, fidati, che non sono cose belle, roba brutta davvero.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.