Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese: "Per Belen ho sfidato le leggi della gravità"

Gossip TV

L'intervista a Chi dell'ex hair stylist prima di fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip 7.

Prima di fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, l'ex hair stylist spezzino ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha rilasciato un'intervista a Chi Magazine parlando della sua ex compagna, la showgirl argentina con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì, un anno e mezzo fa.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese: "Per Belen Rodriguez ho sfidato le leggi della gravità"

Con Belen i rapporti non sembrano del tutto sereni attualmente e l'ex coppia si parlerebbe solo per l'organizzazione di orari e date riguardanti la piccola Luna Marì. Spinalbese ha ribadito di sperare sinceramente che tra Belen e Stefano De Martino questa volta possa durare per sempre. Una situazione che secondo il 27enne originario di Torre del Grego, sarebbe lo scenario migliore per i loro figli (Luna Marì e il primogenito Santiago nato dalla relazione della modella con l'ex ballerino).

"Spero che tra Belen e Stefano duri per sempre, è la cosa migliore per i nostri figli. Con Belen non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare".

“Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo” ha confessato il gieffino che nella clip di presentazione è tornato sull'argomento parlando della Rodriguez e rivelando che il suo mondo non c'entrava con il suo e viceversa.

Nel reality show intanto, c'è già chi scommette in una nuova coppia formata proprio da Spinalbese e la sorella di Elettra Lamborghini. Secondo Alberto De Pisis, lo spezzino sarebbe infatti molto attratto da Ginevra tanto da "mangiarla con lo sguardo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.