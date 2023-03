Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini parla Alfonso Signorini

Gossip TV

Sembra proprio che la frequentazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stia procedendo nel migliore dei modi: le parole dell'ex gieffino e quelle di Alfonso Signorini.

Antonino Spinalbese, eliminato nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello Vip, è tornato dopo ben cinque mesi alla sua vita di sempre riabbracciando subito la sua piccola Luna Marì il cui dolce abbraccio dopo la lunga lontananza è stato testimoniato dai social dell'hair stylist spezzino.

Gf Vip, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, parla l'ex gieffino: "Sono stato a Pomezia"

Ieri, Antonino, nel corso di un diretta Instagram, ha parlato di Ginevra Lamborghini, con la quale, come tutti sanno, è nata una simpatia speciale.

"Ginevra è una bravissima ragazza, oltre ad essere una bella ragazza. Quindi finché sarà una brava ragazza, e anch’io sono un bravo ragazzo, sicuramente andrà tutto bene."

Ma non è finita qui perché l'ex gieffino ha svelato di essere andato a Pomezia, ovvero il luogo in cui Ginevra lo aveva invitato per trascorrere una cena insieme.

L'ex fidanzato di Belen che nella Casa ha infranto più di qualche cuore, giunto in studio dopo l'eliminazione si è lasciato andare ad un lungo bacio a stampo che ha subito infiammato i GinTonic, i fan della coppia. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gf Vip, incalzato da Alfonso Signorini, Antonino ha dichiarato:

"Siccome sono uscito, mi posso sbilanciare. Il bacio tra me e Ginevra c’è già stato nella sauna ed era quella famosa parola che le avevo mandato. Dopo cinque mesi avevo capito come funzionava e ci siamo nascosti, quindi non è stato ripreso. C’è assolutamente, ci sentiamo ma non ne ho parlato con lei. Quello che vorrei è vivere un momento più rilassato. Di solito con i rapporti tendo a velocizzare un po’ troppo. Cerco di credere che lei sia la ragazza che immagino nella mia testa, quindi chi lo sa. Mi piace perché è pura. Qualora non fosse qualcosa di serio, sono convinto che comunque lei farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. Lei riesce ad appoggiare ogni mio pensiero, ci siamo capiti con gli sguardi.!

Anche Alfonso Signorini fa il tifo per questa coppia. Oggi sul magazine Chi nella rubrica Lettere al Direttore, ha risposto ad una lettrice che ha parlato dei due ragazzi che sono riusciti a trasmettere della magia anche nell'attesa di ritrovarsi.

"Ginevra e Antonino piacciono molto anche a me - ha dichiarato Signorini - Al GF Vip non hanno avuto modo di stare tanto insieme, ma la loro alchimia, contro la quale nulla si può, ha avuto la meglio. Comunque vada, amore o solido amicizia li aspetta un bel futuro!"

