Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli insieme dopo la diretta: "Fuori da qui è..."

Arriva il confronto al Gf Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli dopo la puntata.

L'ultimo confronto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto letteralmente crollare Oriana Marzoli. L'influencer venezuelana, delusa e spiazzata, ha deciso di affrontare l'ex di Belen Rodriguez dopo la diretta, il quale ha ammesso di provare qualcosa per la sorella di Elettra.

Antonino e Oriana a confronto dopo la puntata del Gf Vip

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata davvero pesante per Oriana Marzoli che, dopo aver assistito all'incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, si è resa protagonista di un duro botta e risposta con l'opinionista Sonia Bruganelli. Non contenta, l'influencer venezuelana ha cercato un nuovo confronto con l'ex della Rodriguez dopo la diretta:

Se avessi saputo che ti piaceva non mi sarei avvicinata. Mi da fastidio sapere che hai fatto qualcosa con me nonostante ti piacesse lei. [...] A te non ti interessa se io sto male...

Antonino ha cercato di chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti sia di Oriana che di Ginevra:

Ma sì che mi interessa...Io ho conosciuto quella ragazza due settimane, non c'è stato niente. Stavamo benissimo. Io ho detto che è la persona che mi ha preso di più di testa, con Ginevra non c'è mai stato imbarazzo. Abbiamo avuto un rapporto di 14 giorni, c'era una chimica mentale. Le voglio bene, ci andrei d'accordo fuori da qui? Non lo so. Fuori da qui è tutto particolare, ti devi mettere nella situazione di volere qualcosa. Basandomi sulle due settimane vissute direi che è difficile.

Come riporta Biccy, dopo essersi confrontati su quanto accaduto in diretta al Gf Vip, Antonino e Oriana nella notte hanno deciso inaspettatamente di nascondersi sotto i cuscini ed eludere i microfoni. Il giovane avrà deciso di lasciarsi andare e dare una seconda possibilità alla sua frequentazione con la venezuelana?

