Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese confessa di essere dispiaciuto di vedere Oriana Marzoli star male per lui

Gossip TV

"Spero che entri qualcuna che mi rifiuterà", le parole di Antonino nel confessionale del Gf Vip.

Nonostante le ripetute scuse e spiegazioni, da parte di Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese è rimasto coerente e intenzionato ad allontanarsi dalla venezuelana, in seguito ad alcuni comportamenti che lo spezzino ha giudicato superficiali e immaturi. Dal canto suo, Oriana, non ha nascosto la sua delusione e il dispiacere di vedere Antonino prendere le distanze.

Gf Vip, Antonino Spinalbese: "Vorrei essere io quello rifiutato"

Dopo alcuni giorni in cui è apparsa sottotono, è arrivato un aereo per la coppia che sembra aver risollevato in parte l'umore della venezuelana.

“A. O. Che siano rose”, recitava lo striscione che ha svolazzato sopra la Casa di Cinecittà. La Marzoli, in confessionale, ha esternato la sua gioia nel vedere che anche altre persone hanno notato il loro legame:

“Mi fa molto felice sapere che quello che ho vissuto io con lui si è visto e che l’hanno vissuto tutti come l’ho vissuto io, che non mi stavo facendo dei film. Ieri mi aveva detto: io non ce la faccio a resistere con te perché mi piaci troppo esteticamente. ”Mi piacerebbe allontanarmi, ma lo vedo tutti i giorni. Proverò a farlo, per me”

Spinalbese, commentando l'aereo, ha invece esternato un dispiacere vedendo Oriana particolarmente giù di morale e si è augurato l'ingresso di qualcuna che possa rifiutarlo a sua volta:

"Non so se saranno rose, adesso non lo sono. Siccome non voglio far stare male l’altra parte, mi trovo a misurare le parole, proprio per non farla star male. Guarda, vorrei essere io quello rifiutato. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà, così non ho ansie. Poi, comunque, vedendola qui tutto il giorno…C’è sicuramente un attrazione fisica, ma anche una sorta di dispiacere nel vederla che roncola, che mi osserva, che mi guarda…"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.