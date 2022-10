Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese come Soleil? La Sorge lancia una frecciatina agli autori

Gossip TV

Il paragone tra Soleil Sorge e Antonino Spinalbese non è piaciuto all'ex gieffina: la frecciatina agli autori del Grande Fratello Vip.

Al termine del nono appuntamento con il Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese, piuttosto provato dalla puntata durante la quale i suoi comportamenti sono stati oggetto di molte critiche, si è sfogato in confessionale e nei giorni scorsi ha riportato le parole che gli hanno rivolto gli autori.

“Sai come mi hanno risposto? L’anno scorso Soleil è stata attaccata da tutti e guarda adesso che cos’è? Ma che cazz* mi dice? Mi hanno detto che sono stato il protagonista e devo essere contento”

Insomma, basta che se ne parli, sarebbe questo il suggerimento del team del Gf Vip che hanno spronato Spinalbese a guardare il lato positivo di essere al centro delle critiche, come è stato per la Sorge l'anno scorso e che oggi la vede al timone del Gf Vip Party accanto a Pierpaolo Pretelli.

L'opinione espressa dagli autori non è piaciuta ad Antonino ma non è piaciuta nemmeno alla Sorge che su Twitter ha cinguettato prontamente reattiva come sempre:

È sempre un buongiorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Spinalbese ha anche accusato Edoardo Donnamaria di avergli dato una spallata e ha inviato Signorini a mostrare i video in questione. Cosa che non è avvenuta anche perché il conduttore ha affermato che le telecamere non possono riprendere tutto. Un'altra questione che ha fatto infuriare l'ex hair stylist:

“Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi. Tutte delle gran cazz*te perché ci sono due telecamere! Ma sono delle stro**ate! Ma che sono scemo? Io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre”.

