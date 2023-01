Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese a Oriana Marzoli: "Ti volevo denunciare" e mette in mezzo anche Belen

Gossip TV

La scioccante rilevazione di Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli. Al Grande Fratello Vip continuano gli attacchi verso la venezuelana.

Oriana Marzoli ha chiesto un aiuto per il suo look all'hair stylist della Casa, ovvero Antonino Spinalbese ma il loro precedente rapporto burrascoso e la conseguente rottura non poche recriminazioni ha generato una risposta durissima da parte dello spezzino che ha messo in messo anche Belen Rodriguez.

Gf Vip, Oriana chiede aiuto ad Antonino che risponde: "Tempo fa ti volevo denunciare e ora secondo te ti aiuto?"

Ma cos’è successo esattamente? Oriana ha chiesto ad Antonino di aiutarla con la tinta per capelli, e quello che poteva essere forse un piccolo passo verso una riappacificazione ha generato ancora più ostilità da parte di Antonino che l'ha subito gelata rispondendole:

"Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare, secondo te ti faccio i capelli?", Oriana dal canto suo, è rimasta piuttosto incredula e ha cercato di comprendere cosa volesse dire Antonino. Chiedendogli se fosse per Ginevra Lamborghini, Spinalbese è stato quindi più chiaro:

"Ma che Ginevra, no. Sei così furba… Non ci arrivi? "Non è che puoi avere tutto quello che vuoi qua - ha aggiunto - Sai che sono onesto con quello che dico”.

Facendo un passo indietro, è sembrato evidente che Antonino si riferisse a Belen. Nelle settimane scorse, infatti, la Marzoli aveva affermato che avrebbe potuto rivelare informazioni che Spinalbese le avrebbe detto a microfono spento in merito proprio alla sua ex. Una sorta di minaccia da parte della venezuelana quando è giunta la rottura tra loro e contro la quale Antonino aveva detto che si sarebbe (nel caso) tutelato.

Ok la non simpatia di lui verso Oriana, ma negare una tinta o un'aiuto è veramente imbarazzante #gfvip #oriele pic.twitter.com/aTDRuX9hvL — sisonokevin (@_soleilandia_) January 19, 2023

