Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi sbotta dopo la diretta: "Primo e ultimo reality che faccio!"

La gieffina Antonella Fiordelisi delusa e amareggiata per il risultato del televoto!

Micol Incorvaia è la seconda finalista del Grande Fratello Vip, il reality show giunto alla sua settima edizione. Notizia che ha spiazzato tutti e provocato la reazione di Antonella Fiordelisi. Delusa per il risultato del televoto, la concorrente salernitana si è lasciata andare a un duro sfogo dopo la diretta.

La crisi di Antonella Fiordelisi dopo la puntata del Gf Vip

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha decretato il nome del secondo finalista. Ad avere la meglio è stata Micol Incorvaia, che ha battuto al televoto le amate Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Un risultato che non è per niente piaciuto alla fidanzata di Edoardo Donnamaria che, dopo la diretta, non è riuscita a nascondere il suo disappunto. Parlando con la modella e Andrea Maestrelli, la salernitana ha dichiarato:

Questo è il primo e ultimo reality che farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta [...] Non ce la faccio più Andre. Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui.

Non contenta, la Fiordelisi ha continuato il suo sfogo con Milena Miconi:

Non mi merito di stare qui con queste persone ve lo dico. Questo è quello che penso. Ho sperato che magari andasse Nikita in finale e invece nulla. Quindi significa che da fuori non si vede nulla. Se questi sono i risultati. Nemmeno Nikita è andata, io speravo che una delle due andasse. Io non ce la faccio più perché ho fatto tanto. Non come le altre che non fanno nulla e non si smuovono mai e non hanno nulla. Quello che vedo io forse non è quello che vede il pubblico. Le cose non si possono vedere se uno parla senza microfono, cosa che ho visto e sentito. Io allora non mi merito di stare qui a questo punto. te lo giuro Milena sono contenta che hai salvato Nikita. io speravo arrivasse almeno lei in finale. Invece nulla non è andata come speravo. Io sono sempre sincera e non capisco perché succede tutto questo.

