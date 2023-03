Grande Fratello Vip: Micol Incorvaia è la seconda finalista, la dura reazione di Antonella Fiordelisi

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, Micol Incorvaia è stata eletta la seconda finalista della settima edizione.

Micol Incorvaia è la seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip. La decisione del pubblico di mandare la giovane in finale ha spiazzato e deluso Antonella Fiordelisi, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le puntate del Gf Vip sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

Micol Incorvaia vola in finale al Gf Vip

Nuovo colpo di scena nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri giovedì 16 marzo 2023 su Canale 5. A grande sorpresa di tutti, Micol Incorvaia è stata decretata la seconda finalista della settima edizione. La fidanzata di Edoardo Tavassi ha ricevuto il verdetto in studio in compagnia di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon sotto lo stupore di tutti.

Il risultato del televoto è stata una sorpresa per tutti, visto che le percentuali davano quasi per scontata la "vittoria" di Nikita, da sempre la preferita del pubblico. A eleggere Micol finalista è stato il 33,2% dei votanti. Seconda classificata Antonella Fiordelisi, seguita da Daniele Dal Moro che ha conquistato il 21,1% delle preferenze. "L’esito di questa nomination è stato sorprendente" ha dichiarato Signorini in diretta complimentandosi con la sorella di Clizia.

Antonella Fiordelisi crolla al Gf Vip dopo la proclamazione della seconda finalista

Se Signorini si è complimentato con Micol, Antonella non è riuscita a nascondere la sua delusione. Chiamata in Confessionale dal conduttore del Gf Vip, la concorrente salernitana, con la voce rotta dal pianto, ha rivelato di sentirsi sola e di essere rimasta spiazzata dalla decisione del pubblico di mandare in finale la Incorvaia:

Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle. Micol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me [...] Devo essere sempre giudicata. Mi sento un po' sola. Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Se litigo sono provocatoria, se non litigo sono vittima. Qualsiasi cosa io faccio sono giudicata in negativo, non so che fare.