Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si spalleggiano contro Gabriele Parpiglia

Il giornalista ha accusato duramente Antonella Fiordelisi definendola un'ignorante. L'intervento di Edoardo Donnamaria accende uno spiraglio di luce per i Donnalisi dopo la loro recente rottura.

Edoardo Donnamaria ha preso le difese della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip in una recente Ig Stories ha scherzato, commettendo una piccola gaffe dicendo “doti canoniche” invece che “canore”, scatenando ironia e critiche. Tra queste, oltre Andrea Dianetti, anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha puntato il dito contro Antonella, definendola un'ignorante.

Gf Vip, Edoardo Donnamaria difende Antonella Fiordelisi dalle critiche di Gabriele Parpiglia

"Oggi ignorante è sinonimo di ironia: follia. A 25 anni andassero tutti a lavorare come facevo io ai tempi. Non c’era un euro e facevo il cameriere di notte e di giorno studiavo e cercavo di realizzare i miei sogni per 11 anni. Povere teste di cazz*." ha scritto Parpiglia. Antonella, dal canto suo, lo ha inviato ad essere coerente e di levarli il segui su Instagram. Il tweet è giunto anche ad Edoardo Donnamaria che ha deciso di rispondere a Parpiglia difendendo Antonella.

"Ricapitolando: se a 25 anni guadagni molto bene ma sei ignorante devi andare a lavorare come cameriere come faceva parapiglia, perché lo faceva parapiglia…3 cose su questo post: nessun filo logico rancore sociale, populismo da 4 soldi. A parte questo ottimo giornalista."

Antonella Fiordelisi ha risposto al suo ex e lo ha ringraziato:

"Grazie, non me l’aspettavo."

