Grande Fratello Vip, scontro tra Antonella Fiordelisi e Andrea Dianetti che pubblica una chat privata

Scontro social tra l'ex gieffina del Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi e l'attore, ex allievo di Amici, Andrea Dianetti.

Quest'ultimo ha ironizzato su un Ig pubblicata dall'influencer che ha replicato in privato e sempre Andrea Dianetti ha pubblicato il tutto suscitando le ire dei Donnalisi e anche del padre di Antonella Fiordelisi.

Il tutto è iniziato quando Antonella che ha condiviso una Ig Stories intenta a cantare e rivolgendosi ai fan ha scritto:

Sulle doti canoniche anzichè canore, Andrea ha condiviso la storia della Fiordelisi, aggiungendo sarcastico queste parole:

Antonella ha prontamente scritto ad Andrea in privato e quest'ultimo ha condiviso lo screen della chat con la Fiordalisi:

Dianetti poi si è sfogato sui social dopo essere a quanto pare insultato dai fan di Antonella:

"Donnarita, donnaimma, donnaruma come ve chiamate… io ho resistito 7 mesi ai linciaggi del “pubblico parlante”. Con voi e i vostri insulti a buffo e senza una logica, mi ci faccio i gargarismi. Non so se rendo l’idea. "