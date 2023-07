Grande Fratello Vip: Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro, parla Sonia Bruganelli

Gossip TV

Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non saranno nel cast di Avanti un Altro.

Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi non saranno nel cast della prossima edizione di Avanti un altro! La conferma è arrivata direttamente da Sonia Bruganelli, che ha smentito la partecipazione allo show delle due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni ad Avanti un altro? Le ultime indiscrezioni sul cast

Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi fuori da Avanti un altro! A far luce sulla situazione ci ha pensato Sonia Bruganelli che ha pubblicato sui social una serie di articoli che riprendono l'indiscrezione dell'arrivo dell'ex discussa concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip bollandoli come "Fake news" e invitando i suoi numerosi fan a seguire il profilo di Sdl.tv per le precisazioni sul cast del programma condotto da Paolo Bonolis.

Come riporta Fanpage, il post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Sdl.tv lascia ben poco spazio all'immaginazione. Il ruolo della Bonas di Avanti un altro! non sarà interpretato né dalla Fiordelisi, né dalla Codegoni:

Leggi anche Elodie nel mirino di un'ex gieffina

La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra o più di una. A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale5 potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro. Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.