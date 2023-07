Grande Fratello Vip, ex concorrente spiazza su Elodie: "Se non fosse così bella avrebbe meno successo"

Gossip TV

La cantante Elodie finisce nel mirino di un'ex discussa concorrente del Grande Fratello Vip.

Elodie è finita nel mirino di un'ex discussa concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Jo Squillo che, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha punzecchiato la giovane cantante e rivelato anche i reali motivi che l'hanno spinta a entrare nella famosa Casa di Cinecittà.

La frecciata di Jo Squillo a Elodie

Elodie è sicuramente una delle artiste più amate e apprezzate del momento. A commentare il suo successo ci ha pensato Jo Squillo. Intervistata dal Corriere della Sera, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato di quanto sia difficile continuare a lavorare per una donna dopo i 40 anni e lanciato una frecciatina alla cantante ed ex allieva di Amici:

Essere artista dopo i 40 anni è parecchio complicato, tranne che per Orietta Berti e Iva Zanicchi. Le donne devono valere anche per il loro aspetto. L’industria favorisce il giovane perché può gestirlo. Per fortuna i ragazzi di oggi sono parecchio determinati e hanno le proprie etichette. Elodie se non fosse così bella avrebbe meno successo? Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini.

Arriverà una replica da parte di Elodie? Jo Squillo ha poi parlato del rapporto con la figlia Michelle e svelato il motivo per cui ha deciso di partecipare al Gf Vip:

Ho una figlia elettiva. Lei ha una madre, io sono la sua diversamente madre [...] è molto affettuosa, quando non siamo insieme mi manda messaggini scrivendomi che le manco. Sta crescendo con me, come avrei fatto con i miei figli naturali, che non ho voluto per non lasciarli con la baby sitter. Mi è venuta a trovare al Grande Fratello. Dicevo: “Non piangerò mai”. Per lei ho pianto. Ho accettato di partecipare al reality show perché dovevo portare avanti delle battaglie, come quella per Chico Forti, l’italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti.

