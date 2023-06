Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e l'indiscrezione piccante sul rapporto con Edoardo Donnamaria

Gossip TV

Antonella Fiordelisi, tra le protagoniste della settima edizione del Gf Vip, intervistata dal settimanale DiPiù.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono ritrovati (ancora una volta) dopo qualche giorno in cui entrambi hanno dichiarato di non vivere un momento semplice.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi: "Io ed Edoardo siamo molto passionali"

I motivi non stati svelati, anche se i due ragazzi sono sono di certo nuovi a crisi e riappacificazioni come spesso è avvenuto durante la loro avventura al Gf Vip. Di recente, Antonella, intervistata dal settimanale DiPiù, ha parlato di alcuni suoi ex fidanzati e ha confessato anche un piccante dettaglio sul rapporto con Edoardo.

La Fiordelisi al magazine edito da Cairo Editore, ha parlato di Gianluca Benincasa ma anche di Francesco Chiofalo.

"In amore non sono stata fortunata. Con Francesco Chiofalo ho vissuto una storia importante, ma ho scoperto che mi tradiva e sono stata male. Lui però è un bravo ragazzo e gli vorrò sempre bene."

Parlando del rapporto invece con Donnamaria, l'ex gieffina ha rivelato:

Noi siamo molto passionali. Abbiamo un’intesa perfetta e facciamo l’amore tutti i giorni, anche più volte al giorno."

Dal canto suo, Edoardo, intervistato a Non Succederà Più, il programma radiofonico in onda su Radio Radio, ha dichiarato di voler evitare, per qualche tempo, la condivisione social relativa al rapporto con l'influencer campana:

"Non credo ci sia nulla di strano nel litigare in una coppia. Penso che sia abbastanza normale. No, non è che non mettere foto con Antonella. Capirai, io mi diverto sui social, le storie con lei mi diverto a farlo, perché magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe. Però lei ha un rapporto particolare con i social, è il suo lavoro. Io non ho mai frequentato una ragazza che facesse questo di lavoro. Facendo questo di lavoro mi rendo conto che ogni tanto, più per lei che per me, sono un po’ invasivi. Non so come dire. Io credo che sia più una decisione per lei."

"Ovviamente non è né una decisione definitiva, né chissà quanto dura. Poi qualche storia esce fuori, viene pubblicata, non c’è nessun problema. Solo una linea editoriale un po’ diversa. State tranquilli che poi torneremo presto. Pausa dai social. Io non sono un grande amante dei social. Mi piace usarli come uno strumento per rimanere in contatto con le persone che ci seguono e ci vogliono bene. E comunicare anche qualcosa di utile, non solamente quello che riguarda la sfera personale. Perché lo trovo un po’ uno sminuire uno strumento forte come un social network. Sì esatto, non deve essere una costante."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.