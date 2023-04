Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi davanti al Tribunale di Salerno, c'entra l'ex fidanzato Gianluca?

Gossip TV

L'influencer campana, protagonista della settima edizione del Gf Vip, Antonella Fiordelisi si è immortalata davanti al Tribunale di Salerno con due legali che ha ringraziato per il lavoro svolto. Il commento dell'ex fidanzato, Gianluca Benincasa

L'influencer campana, protagonista della settima edizione del Gf Vip, Antonella Fiordelisi si è immortalata poco fa davanti al Tribunale di Salerno con due legali che ha ringraziato per il lavoro svolto.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi davanti al Palazzo di Giustizia con i suoi legali, li ringrazia per il lavoro svolto

Per molti che hanno seguito la vicenda, è sembrato un nuovo capitolo di quella che sembra ormai una lunga vicenda tra Antonella e l'ex fidanzato Gianluca Benicasa, denunciato per stalking dalla famiglia della Fiordelisi mentre l'ex schermista era reclusa nella Casa

Raggiunto dal portale di The Pipol Gossip che più volte ha intervistato l'ex compagno di Antonella, il 40enne salernitano ha commentato attraverso il suo legale.

"Il mio avvocato Stefano Volpe mi ha risposto che non può riguardare me, visto che non la sento e non la vedo da settembre"

Benincasa in realtà ha rivisto Antonella nella Casa lo scorso novembre ma i rapporti non erano ancora così tesi. Nel corso degli ultimi mesi, il mental coach ha rilasciato diverse interviste contro Antonella mentre quest'ultima non lo hai nominato. Di recente, Gianluca Benincasa ha fatto presente di essersi ripreso alcuni vestiti che aveva lasciato alla Fiordalisi ma non di aver avuto alcun contatto diretto con lei.

"Antonella non mi ha denunciato, ha detto il mio avvocato che le opzioni sono due - ha dichiarato Benincasa a Casa Pipol - O sta aspettando che faccio qualcosa che può dare modo a lei di denunciare, o non può denunciare per i termini della faccenda stalking che sono terminati. Sono passati più di sei mesi. Ma secondo me, me lo farebbe. Non voglio insultare. Ma sono convinto in questo momento che lei sarebbe capace di fare di tutto. Altrimenti se avesse dato valore al passato anche tramite terzi avrebbe almeno chiarito, ma più dato modo, di capirsi. Io vedo una persona che uscita da lì sta facendo finta di nulla e vuole andare solo avanti. Alla fine come è andata? Che la sua famiglia le si è ritorta contro"

<

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

/p>