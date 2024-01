Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi conferma di essersi fidanzata e poi arriva lo sfogo: "L'amore genera odio"

L'influencer campana, tra le protagoniste del Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi su Twitter, ha dichiarato di aver ritrovato finalmente l'amore ma di essere vittima di gente senza scrupoli che sta facendo di tutto per diffamarla.

Di recente, a Fanpage, ha parlato della sua nuova relazione, con il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario. Antonella si è voluta difendere dalle accuse di essere stata una delle tanti amanti di Stefano De Martino e con l'occasione ha confidato di essersi innamorata dopo la lunga e travagliata storia con Edoardo Donnamaria nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Non sempre amore genera amore. Quando incontri l'amore spesso ti ritrovi a combattere con gente pronta a rovinarti tutto e purtroppo non puoi fare nulla per difenderti. Ora che sono nuovamente felice devo subire frasi becere, e non solo io, inviano in direct cose totalmente…